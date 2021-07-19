Школу в Камешково всё же откроют к 1 сентября

В Камешково завершается строительство школы на 675 мест. Она должна открыться 1 сентября. До этого сроки её ввода переносили пять раз. Долгостроем здание назвать сложно — возводится оно три года, вроде бы не так долго, но проблемным объектом — да, пожалуй. Сейчас эпопея со сдачей школы близка к развязке. Внутри работы почти завершены, комплектуются кабинеты. Благоустройство идёт снаружи.

— В школе созданы современные условия в 12 кабинетах начальных классов и оборудованы по последнему слову техники 16 предметных. Есть столовая, собственный пищеблок, читальный зал, библиотека и 2 спортзала, — сообщила пресс-служба департамента образования.

С открытием школы Камешковский район перейдет на одну смену обучения.

На территории школы будут площадки для подвижных игр с резиновым покрытием, физкультурно-спортивная зона со спортивным и игровым оборудованием и площадка-автогородок.

Сложный проект

Здание школы — в три этажа. Строить его начали в 2019 году. Сложности возникли ещё на первом этапе. При проектировании архитекторы неправильно оценили гидрологическую ситуацию на участке, пояснили в областном департаменте строительства. В итоге при работах на нулевом уровне стройплощадка «утонула» после обильных дождей и из-за близкого расположения грунтовых вод. Пришлось делать дополнительное водоотведение. Установили мощную дренажную систему.

Весь прошлый год, в период пандемии, была и другая проблема — недостаток рабочих рук. Чтобы выстроить коробку, требовалось большое число каменщиков. Их искали по строительным организациям нашего и соседних регионов. С трудом, но нашли.

Проблемы со школами

Новая школа в Камешково — не единственный проблемный образовательный объект в регионе. В этом же городе с трудом был завершен капитальный ремонт старой школы № 1. Её практически сделали с нуля, из старого остались только несущие конструкции. Окна, перекрытия, полы, кабинеты полностью заменили.

С большим отставанием строили школу в Кольчугино. Её запустили прошлой зимой. Были проблемы с подрядчиком.

Тяжело далось и строительство школы № 49 во Владимире. Возникли сложности с финансированием, а вследствие этого и с подрядчиком, отказавшимся строить на свои средства.

На этом фоне выигрышно отличается ситуация со школой в Коммунаре. Подрядчик работал уверенно, без сбоев. Ни пандемия, ни рост цен на стройматериалы не отразились на ходе работ. Её запустят буквально через полтора месяца, в сентябре 2021 года.

В этом году в Коврове началось строительство одной школы и проведут капремонт другой. Начнётся строительство школы в Сновицах, реконструкция учебного заведения в Лакинске. Грядет также стройка в Суздале.

В первую смену

К 2025 году все школы области должны перейти на одну смену обучения. Сейчас 70 школ имеют две смены. 14 тысяч детей ходят на учебу после обеда.

В рамках национального проекта «Образование» в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях на строительство школ в 2021 году предусмотрено 702 миллиона рублей.

Больше всего детей, обучающихся во вторую смену, проживает в Коврове и Владимире. В Коврове объекты уже реализуются. А вот с областным центром все сложнее. Нужны места в Веризино, Юрьевце и в самом городе. Места нашли, но проекты ещё не сделаны. Нет решения и по финансированию.