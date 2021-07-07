Школьные 10 000 рублей выдадут по заявлению

С 15 июля родители детей в возрасте 6-17 лет включительно могут подать заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В этом году заявление нужно обязательно. Его оформляют двумя способами: через портал госуслуг или через клиентские офисы Пенсионного фонда. Личный прием в пенсионных отделах не отменен, но проводится строго по предварительной записи. Поэтому родителям все же советуют подавать заявление дистанционно — через портал госуслуг.

Портал госуслуг и карта «Мир»

Время для оформления личного кабинета еще есть. Зарегистрироваться на портале просто, время нужно только для подтверждения учётной записи. Это можно сделать через банки, клиентские службы Пенсионного фонда, Почты России.

69 тысяч родителей на 138 тысяч детей смогут получить заветные 10 000 рублей.

Еще одно условие для получения выплат — наличие карты национальной платежной системы «Мир». Ее можно оформить во многих банках. Достаточно написать заявление на сайте банка или лично в офисе. Обладателям банковских приложений еще проще — для активации достаточно несколько кликов. Сообщение о готовности пластиковой карты поступит на мобильный телефон.

Подать заявление сможет один из родителей, указанный в свидетельстве о рождении ребенка. Главное, чтобы банковская карта была оформлена на заявителя на выплату.

В прошлом году две летние выплаты по 10 тысяч рублей получали в упрощенном порядке. Не надо было писать заявлений. Все данные о детях и родителях имелись в Пенсионном фонде. Не действовало и требование о карте «Мир».

Подать заявление на выплату можно с 15 июля по 30 октября.

Начисления с 1 августа

В Пенсионном фонде подчеркивают, что при подаче заявления нужно быть предельно внимательными, заполнять все графы и указывать все данные, которые необходимы. Срок рассмотрения заявления — до 30 дней. Но в областном управлении Пенсионного фонда успокаивают, что заявления на единовременные выплаты рассматриваются быстро. Первые начнут выдавать уже с 1 августа.

Отказы могут получить только родители школьников старше 17 лет. Они остались недовольны ограничениями по выплатам. Ученики 11-х классов еще не имеют своего дохода. Более того, на них даже тратится большая часть семейного бюджета, чем на первоклашек, так как будущим выпускникам требуются дополнительные курсы и репетиторы на подготовку к ЕГЭ.

Ранее «Призыв» сообщал о новом дифференцированном подходе к ежемесячным выплатам на детей 3-7 лет. Есть ограничения на получение максимальной суммы поддержки по числу транспортных средств и квартир в собственности.