Школьники Владимирской области смогут принять участие в конкурсе по искусственному интеллекту

Открыт приём заявок школьников для участия в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей в 2021 году. Организатором конкурса выступает Сбер совместно с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Конкурс проводится в целях популяризации технологий искусственного интеллекта среди детей и молодёжи 11-18 лет, вовлечения и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в этом направлении, по всему миру.

Сначала участники будут решать задания на сайте конкурса, потом примут участие в командном туре, в рамках которого не только предложат общее решение, но и пройдут индивидуальные испытания на знания в области технологии ИИ. На протяжении всего конкурса команды будут сопровождать эксперты мирового уровня от лидеров отрасли.

Участие в конкурсе могут принять школьники из всех стран мира, а лучшие встретятся на финале международного конкурса. Чтобы решить большинство задач конкурса, достаточно школьного уровня знаний. Для всех участников подготовлены обучающие материалы — гайды, видеоуроки и лекции, которые помогут быстро узнать недостающую информацию. В очный тур пройдут лучшие команды по 10 направлениям. Каждая из них выполнит коллективное финальное задание, которое оценят члены жюри. Победителями чемпионата станут команды, занявшие первое место — каждая в своём блоке.

Сроки регистрации: до 16 августа 2021 (обучение по модулю в новом учебном году 2021-2022).

Подача заявок на почту ai@sbereducation.ru