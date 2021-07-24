Школам, поликлиникам и многодетным распределили 2 миллиарда рублей

Дополнительный доход — почти 2 миллиарда рублей — образовался по итогам исполнения бюджета Владимирской области за первую половину 2021 года. Депутаты Законодательного Собрания распределили эти деньги. Были споры, поскольку администрация региона предложила профинансировать одно, депутаты — другое, а губернатор — третье. После детальных разборов приняли вариант, где достанется всем «проверенным» (по федеральным программам и нацпроектам) направлениям.

Деньги пойдут на инфраструктуру к земельным участкам многодетных семей, на ремонт учреждений культуры и поликлиник, на создание мест в школах и детсадах, на субсидии и выплаты льготным категориям.

— Ещё средства направим на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. Это для решения вопросов с коронавирусной инфекцией. Часть средств пойдёт на приобретение лекарственных препаратов и на дополнительные выплаты медработникам, — дополнил зам. директора департамента финансов Максим Васенин.

Было предложение профинансировать открытие военно-патриотического лагеря, но дело это новое — пока отложили.

Лагерь как дорогая идея

Военно-патриотического лагеря «Авангард», на который предложили дать денег, ещё нет. Но региональные власти хотят его создать. Правда, даже проекта не имеется. Но чиновники просили отпустить на его создание сразу 114 миллионов рублей.

— Предлагалось финансировать лагерь через некоммерческую организацию «ДОСААФ». Однако недостаточно проработано финансовое обоснование суммы 114 миллионов рублей. Мы получили серьезные замечания Счетной палаты. Есть риск неэффективного использования средств и коррупционных проявлений, — пояснил председатель комитета ЗС по бюджетным вопросам Михаил Максюков.

Губернатор Владимир Сипягин предложил альтернативу — создать лагерь на базе уже существующего «Олимпа». Но и тут депутаты отказали, посоветовав доработать вопрос. Заместитель председателя облпарламента Дмитрий Рожков заметил, что «Олимпу» самому требуется помощь. Там течёт крыша, недостроен бассейн (хотя и работает), да и путевки в лагерь дорогие, причём непонятно почему, сказал депутат.

Деньги направят муниципалитетам на ремонт дворов и общественных пространств.

На будущее детей

На сферу образования направили около 200 миллионов рублей. На эти деньги проведут ремонт кровель в 16 школах, переоборудуют помещения лицея № 1 в Муроме для создания школьного технопарка «Кванториум».

Почти 10 миллионов рублей выделили на капремонт гимназии № 23 Владимира. Также областной центр получит более 9 миллионов рублей на создание 63 мест для детей ясельного возраста в трех существующих ДОУ.

В ковровском транспортном колледже откроют центр цифрового развития «IT-куб». Такой уже создан на базе политехнического колледжа во Владимире.

Заксобрание и администрация внесли в бюджет поправки на сумму 85,5 миллиона рублей для предоставления выплат родителям на детей от 3 до 7 лет. Это софинансирование области. Остальную сумму, почти 3 миллиарда рублей, даёт федеральный бюджет. Дифференцированные выплаты предоставят 35 270 семьям.