Сертификаты переболевшего ковидом начали получать владимирцы

Жители Владимирской области начали получать сертификат о перенесенном заболевании COVID-19. Документ приходит на портал госуслуг. Он действует в течение полугода. И если вы были инфицированы коронавирусом в течение шести последних месяцев, QR-код будет для вас совсем не лишним. Внимательно изучаем, как он может пригодиться и где его можно найти.

Зачем нужен сертификат

В условиях пандемии коронавируса сертификат переболевшего COVID-19 помогает открыть многие двери. Если у вас нет прививки, а сдавать ПЦР-тесты дорого и муторно, вся надежда на QR-код. Сертификат переболевшего позволяет посещать места общественного питания. Например, в Москве пообедать можно только при наличии одного из документов: сертификата о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста и, внимание, QR-кода переболевшего.

И если решили перекусить, обязательно предъявите этот документ. Не забудьте приготовить паспорт. Сотрудник, отвечающий за вход, должен сравнить данные по QR-коду с документом, удостоверяющим личность.

Предоставить чужой сертификат не получится.

Отдельная привилегия для владельцев сертификатов переболевшего ковидом у тех, кто собирается на отдых. Выбрали для отпуска курорты Краснодарского края, обязательно возьмите этот документ с собой. Так, отели и гостиницы дают ключи от номера тем, кто ранее был инфицирован ковидом без результата ПЦР-теста и прививки. Предоставить документ можно как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Сертификат переболевшего поможет посетить и массовые мероприятия. Не везде, но документ этот могут запрашивать. И с каждым днем количество регионов, которые будут разрешать хождение на территории QR-кодов ранее инфицированного, будет только расти. А поэтому, если вы переболели коронавирусом и до сих пор не вакцинировались, берите сертификат с собой.

QR-код для переболевших

Если вы переболели ковидом и выздоровели в течение последних шести месяцев, стоит зайти на портал госуслуг. На главной странице ищем раздел «Все сервисы по коронавирусу». А уже там есть пункт «Получение QR-кодов». Заходим в раздел и находим нужную строку.

С 1 июля сертификат должен поступать на учетную запись пользователя. Правда, при условии, что она подтверждена. Уведомление о наличии документа может прийти на личную почту или телефон. Поэтому не поленитесь обновить сообщения.

— Увидела пуш-уведомление в телефоне, что мне пришел некий сертификат иммунизации. Я была уверена, что это связано с тем, что я сделала на днях первый укол прививки. Но нет, это был сертификат о том, что я болела ковидом и выздоровела в ноябре 2020 года. А срок действия сертификата – полгода, — говорит жительница Владимира Елена. — Получается, что мой документ уже просрочен. Но, надеюсь, скоро получу новый сертификат, но уже о вакцинации. Скоро подойдет срок второй прививки.

Переболел, но сертификат не получил

Обратите внимание на то, что получить сертификат переболевшего ковидом смогут не все ранее инфицированные. Если вы не обращались к врачу, перенесли болезнь бессимптомно и не отметились в медицинской организации, искать QR-код бесполезно.

Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не являются основанием для выдачи сертификата.

Другое дело, если у вас есть официально подтвержденный диагноз с кодом, но сертификат к вам не пришел. В таком случае надо предпринимать определенные действия. Для начала стоит оставить обращение в форме обратной связи. Срок рассмотрения жалобы — от 10 до 30 дней.

— Внимательно читайте подсказки на форме и постарайтесь указать как можно больше подробной информации. Это поможет решить вопрос в кратчайшие сроки, — отмечается на портале госуслуг.

Изменить данные паспорта

Прежде чем распечатать сертификат или продемонстрировать его в электронном виде, обязательно обратите внимание на данные паспорта. Жители области сообщают, что эта информация может быть отражена некорректно. Чтобы не было проблем, имена, фамилии, прописку, номер документа, удостоверяющего личность, сравниваем с оригиналом.

В случае если ошибка закралась, укажите новые паспортные данные в личном кабинете на портале госуслуг. После этого автоматически они обновятся и в вашем сертификате о перенесённом заболевании COVID-19.

Срок действия сертификата

Стоит запомнить, что сертификат переболевшего коронавирусом действителен только в течение полугода. Через шесть месяцев после выздоровления документ этот не имеет силы. При этом жителям области приходят уже просроченные бумаги с QR-кодом.

Предъявлять их, по идее, смысла нет. Если система общепита или гостиница относится к проверке документов ответственно, с таким сертификатом вас не допустят ни в ресторан, ни в гостиницу. Другое дело, если с даты выздоровления прошло менее полугода.

— Ко мне пришел сертификат о том, что в феврале я переболела ковидом. По идее, в августе он еще будет действителен. Мужу пришел такой документ через три дня после меня. Теперь у нас есть QR-коды, — говорит жительница Владимира Ольга. — Мы задумались над тем, чтобы поехать на море. До этого даже не думали в сторону Краснодарского края. Без прививки в августе не пускают. Теперь у нас есть сертификат переболевшего.

Какие сертификаты есть

На данный момент на территории страны действуют три основных сертификата. Тем, кто хочет посетить ресторан, бар или кафе, стоит зайти на портал госуслуг. А дальше выбираем ваш раздел. Если вакцинировались, тогда вам QR-код для привитых, если переболели полгода назад – стоит обратить внимание на документ о перенесенной болезни, если сделали ПЦР-тест и получили отрицательный результат – заходим в этот раздел.

Обратите внимание, что у каждого документа свой срок действия: год для привитых, шесть месяцев для переболевших и 72 дня для тех, кто сдал ПЦР-тест.

Все документы доступны на портале госуслуг. Но только для пользователей с подтвержденной записью. Именно поэтому при сдаче, например, ПЦР-теста, стоит уточнить, передает лаборатория данные на портал госуслуг или нет. Если да, то дайте свое согласие на это.

Какой вариант выбрать для посещения системы общепита, массовых мероприятий и гостиниц, решайте сами. Одно можно сказать точно, QR-код — это документ, с которым сегодня позволить себе можно гораздо больше, чем без него. И пока очередная волна коронавируса только набирает обороты, привилегий для людей с прививкой, переболевших или регулярно сдающих тесты ПЦР, точно будет больше.