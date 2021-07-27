Сергей Артемьев превратил ДК в культурное пространство

— А вот здесь 4 года назад были голые стены, — наша встреча с Сергеем Артемьевым началась с экскурсии по ДК. Вернее, это 4 года назад было ДК, сейчас Дом культуры микрорайона Оргтруд города Владимира – это культурное пространство.

— Мы стремимся идти в ногу со временем, — говорит Сергей, который сейчас руководит ДК, — устраиваем праздники, которые интересны в первую очередь жителям, привозим классных артистов, представлены во всех социальных сетях.

Все страницы в социальных сетях Сергей в основном ведет сам. На их youtube-канале десятки видео с концертов, часть которых ведет лично Артемьев. Частенько маэстро не отказывает зрителям в удовольствии услышать песню в его исполнении.

— Я с музыкой иду по жизни, — рассказывает Сергей, — закончил музыкальный колледж, преподавал и преподаю вокал, сам являюсь гастролирующим артистом.

С песней по жизни Сергей Артемьев не только на сцене. Наш герой признался, что почти никогда не отказывается спеть для гостей или на семейном застолье.

— Если теща попросит, свою любимую, — улыбается Артемьев, — пою обязательно.

Любимую песню тещи Сергея написал Игорь Корнелюк. Это хит «Город, которого нет». У вас, кстати, есть уникальная возможность услышать его отрывок в исполнении Сергея Артемьева. Он не отказал и нашей съемочной группе и спел целый куплет.

В этом выпуске:

00:30 — про культурное пространство «Оргтруд»

1:42 — новая гримерная

3:30 — про работу с детьми

4:30 — про работу ведущим

5:10 — про музыкальный слух

5:45 — про семью

6:50 — рецепт идеальной окрошки

7:10 — про музыку

7:50 — любимая песня тещи

В плотном графике устроителя концертов, гастролера, артиста не всегда находится достаточно времени для семьи, но жена и сын всегда поддерживают.

— Артемьев, почему в культуре так мало платят? — цитирует Сергей Артемьев слова супруги и продолжает: — Но это она несерьезно, она всегда за меня, да еще и мой стилист.

Все образы Сергея – для сцены или для повседневности — подбирает жена. Вместе они придумывают новые мероприятия, гуляют, путешествуют, готовят.

— Я очень люблю покушать, — признается Артемьев и гладит живот. — Ну по мне видно…

Сам Сергей в последний раз готовил окрошку, в идеальный рецепт которой входят два вида мяса, домашний кефир и килька в томатном соусе.

Серей Артемьев – гурман не только за столом. В последнее время ему больше нравится смотреть выступления артистов из зала, чем выступать самому.

— Конечно, я слышу больше, чем простой зритель. Бывает, что артисты косячат, но это все неважно, если побежали мурашки. Если побежали мурашки, значит, на сцене все сделано правильно.

На сцене культурного пространства в Оргтруде все сделано правильно – новое оформление, свет, профессиональный звук. Во всем, что мы сегодня видим в ДК, заслуга лично директора и его команды. А по-другому быть не могло, когда человек на своем месте.