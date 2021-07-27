Сергей Артемьев превратил ДК в культурное пространство

— А вот здесь 4 года назад были голые стены, — наша встреча с Сергеем Артемьевым началась с экскурсии по ДК. Вернее, это 4 года назад было ДК, сейчас Дом культуры микрорайона Оргтруд города Владимира – это культурное пространство.
— Мы стремимся идти в ногу со временем, — говорит Сергей, который сейчас руководит ДК, — устраиваем праздники, которые интересны в первую очередь жителям, привозим классных артистов, представлены во всех социальных сетях.
Все страницы в социальных сетях Сергей в основном ведет сам. На их youtube-канале десятки видео с концертов, часть которых ведет лично Артемьев. Частенько маэстро не отказывает зрителям в удовольствии услышать песню в его исполнении.
— Я с музыкой иду по жизни, — рассказывает Сергей, — закончил музыкальный колледж, преподавал и преподаю вокал, сам являюсь гастролирующим артистом.
С песней по жизни Сергей Артемьев не только на сцене. Наш герой признался, что почти никогда не отказывается спеть для гостей или на семейном застолье.
— Если теща попросит, свою любимую, — улыбается Артемьев, — пою обязательно.
Любимую песню тещи Сергея написал Игорь Корнелюк. Это хит «Город, которого нет». У вас, кстати, есть уникальная возможность услышать его отрывок в исполнении Сергея Артемьева. Он не отказал и нашей съемочной группе и спел целый куплет.
В этом выпуске:
00:30 — про культурное пространство «Оргтруд»
1:42 — новая гримерная
3:30 — про работу с детьми
4:30 — про работу ведущим
5:10 — про музыкальный слух
5:45 — про семью
6:50 — рецепт идеальной окрошки
7:10 — про музыку
7:50 — любимая песня тещи
В плотном графике устроителя концертов, гастролера, артиста не всегда находится достаточно времени для семьи, но жена и сын всегда поддерживают.
— Артемьев, почему в культуре так мало платят? — цитирует Сергей Артемьев слова супруги и продолжает: — Но это она несерьезно, она всегда за меня, да еще и мой стилист.
Все образы Сергея – для сцены или для повседневности — подбирает жена. Вместе они придумывают новые мероприятия, гуляют, путешествуют, готовят.
— Я очень люблю покушать, — признается Артемьев и гладит живот. — Ну по мне видно…
Сам Сергей в последний раз готовил окрошку, в идеальный рецепт которой входят два вида мяса, домашний кефир и килька в томатном соусе.
Серей Артемьев – гурман не только за столом. В последнее время ему больше нравится смотреть выступления артистов из зала, чем выступать самому.
— Конечно, я слышу больше, чем простой зритель. Бывает, что артисты косячат, но это все неважно, если побежали мурашки. Если побежали мурашки, значит, на сцене все сделано правильно.
На сцене культурного пространства в Оргтруде все сделано правильно – новое оформление, свет, профессиональный звук. Во всем, что мы сегодня видим в ДК, заслуга лично директора и его команды. А по-другому быть не могло, когда человек на своем месте.
Над программой работали Дмитрий Киреев, Ольга Андриенко, Артем Стипаненко, Леся Радаева, Эля Шарко
Фото «Призыва»