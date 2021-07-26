Семь городов и районов расторгают контракты на ремонт дорог

У семи муниципальных образований Владимирской области возникли проблемы с выполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В их числе Владимир и Гусь-Хрустальный, Суздальский, Судогодский районы. Всех их подвел один подрядчик – «Строительная компания АСТ». Теперь власти расторгают с ним контракты.

— Компания нас подставила. Теперь по ряду объектов придётся организовывать новые торги, а по части выполнять работу будут те, кто был вторым после победителя. Все объекты будут реализованы в этом году, — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов.

В чём проблема

Главная проблема срыва контрактов — в системе организации самих торгов и в скачке цен на материалы. Чтобы выиграть у конкурентов, подрядчик снизил стоимость контрактов на 30%. Большинство объектов по нацпроекту расторговывали в декабре-январе. Таковы федеральные требования. Для получения денег из центра нужно было заключить контракты уже к марту. Что и было сделано. Но к маю резко выросли в цене стройматериалы. И этого никто не ожидал.

Цены выросли в разы. Подрядчики не укладываются в смету.

— Кроме того, подрядчик не рассчитал свои возможности. У него не оказалось столько оборудования, техники, материалов для выполнения всех объектов в одни сроки, — поясняет Ринат Шаниязов.

В мэрии Владимира удивлены поворотом дел с этим подрядчиком. В прошлые годы успешно справлялись с ремонтом магистралей, в сжатые сроки делали Тракторную, Ерофеевский спуск, Балакирева.

Кто второй

Во Владимире строительная компания «АСТ» должна была выполнить ремонт на трёх оживленных магистралях: Егорова, Октябрьском проспекте и Красноармейской. Везде ходит общественный транспорт, высокий трафик движения.

На контракт на Красноармейской подрядчик снизил стоимость с 35 до 25 миллионов рублей. Вторым участником было госпредприятие «ДСУ-3». Теперь ему предстоит доделывать то, с чем не справился победитель.

А победитель успел только снять асфальт. И сейчас из-за нагрузки на оголенную дорогу ее полотно вообще развалилось, образовав ямы и канавы. Предстоит выполнить и дополнительные работы по укреплению «тела» дороги.

Октябрьский проспект заасфальтирован частично. После многочисленных жалоб пешеходов тротуары у супермаркетов «Перекресток» и «Магнит» все же заасфальтировали. Два месяца лежал щебень. Теперь огрехи придется устранять второму участнику — «Владимирской строительной компании».

Хуже всего дела обстоят с улицей Егорова. Она уже предельно разрушена, а подрядчик к ней даже не приступал. Он снизил стоимость работ с 36 до 25 миллионов рублей. Второй участник — «Владавтодор» — заявился с суммой 25,2 миллиона рублей. Хватит ли у него сил, чтобы доделать дорогу, когда он уже вовсю задействован на других объектах, в частности в парке «Добросельский»? Это большой вопрос.