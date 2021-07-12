вода из крана

Селянам Гороховецкого района вернули воду после вмешательства общественников

С обращением выступили жители деревни Шуклино

Оставшиеся без водоснабжения жители деревень Шуклино и Хабалёво Гороховецкого района смогли решить проблему только после вмешательства общественников. Коллективное обращение местные направили в июне. Селяне сообщили, что в аномальную жару и период высокой пожароопасности в регионе они остались без живительной влаги. Причиной стала поломка водопровода, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта по Владимирской области.

Питьевую воду приходится возить из соседней деревни Хабалёво, где хотя бы есть еще колодцы. Если нет возможности решить данный вопрос кардинально, то посодействуйте, пожалуйста, хотя бы в проведении временного водопровода поверху, где находятся места разрыва, — говорилось в сообщении.

В жару жители двух деревень остались без воды.

Временный водопровод

Эксперты Народного фронта оперативно включились в решение данного вопроса и сразу же обратились в местную администрацию с конкретными предложениями. Так как замена водопровода — дело небыстрое, общественники, как и просили селяне, выступили хотя бы за временное водоснабжение.

В результате жителям Гороховецкого района провели временный водопровод по поверхности земли. Причиной аварии в администрации назвали перемерзание центрального водопровода минувшей зимой.

Мы получили сигнал от Народного фронта и от жителей деревень и тоже оперативно приняли меры. Скажу больше: до 1 октября 2021 года будет произведен капитальный ремонт водопровода в деревнях Шуклино и Хабалёво, чтобы подобного не повторилось, — заверил общественников замглавы Гороховецкого района Александр Картинкин.

Капитальный ремонт водопровода проведут до 1 октября.

Общественники обещали держать модернизацию водопровода на контроле. После того как вода вновь стала поступать в населенные пункты, жители прислали письмо-благодарность в их адрес: «От своего имени и от имени жителей деревни выражаем огромную благодарность за то, что в нашу деревню вернулась вода».

Воду приходится просить

Между тем проблема с водоснабжением актуальна и в других районах Владимирской области. Так, пенсионерам из Вязниковского района приходится просить воду по всей деревне. Жители станции Сарыево куда только не писали: в администрации поселения, района, области. Но все бесполезно. Бочками, бутылками и баклажками в Сарыево заставлен почти каждый дом. Кто поближе к насосу, может еще набрать воду. Но стоит отойти немного — как в пустыне.

вода в бутылках

Водой приходится запасаться. Фото Елены Рыжовой

Схожая картина и в Суздальском районе. Почему в селе Порецкое не было воды около трех недель, разбирался обозреватель «Призыва».

Фото: ecologyofrussia.ru

 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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