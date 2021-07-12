Селянам Гороховецкого района вернули воду после вмешательства общественников

Оставшиеся без водоснабжения жители деревень Шуклино и Хабалёво Гороховецкого района смогли решить проблему только после вмешательства общественников. Коллективное обращение местные направили в июне. Селяне сообщили, что в аномальную жару и период высокой пожароопасности в регионе они остались без живительной влаги. Причиной стала поломка водопровода, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта по Владимирской области.

— Питьевую воду приходится возить из соседней деревни Хабалёво, где хотя бы есть еще колодцы. Если нет возможности решить данный вопрос кардинально, то посодействуйте, пожалуйста, хотя бы в проведении временного водопровода поверху, где находятся места разрыва, — говорилось в сообщении.

В жару жители двух деревень остались без воды.

Временный водопровод

Эксперты Народного фронта оперативно включились в решение данного вопроса и сразу же обратились в местную администрацию с конкретными предложениями. Так как замена водопровода — дело небыстрое, общественники, как и просили селяне, выступили хотя бы за временное водоснабжение.

В результате жителям Гороховецкого района провели временный водопровод по поверхности земли. Причиной аварии в администрации назвали перемерзание центрального водопровода минувшей зимой.

— Мы получили сигнал от Народного фронта и от жителей деревень и тоже оперативно приняли меры. Скажу больше: до 1 октября 2021 года будет произведен капитальный ремонт водопровода в деревнях Шуклино и Хабалёво, чтобы подобного не повторилось, — заверил общественников замглавы Гороховецкого района Александр Картинкин.

Капитальный ремонт водопровода проведут до 1 октября.

Общественники обещали держать модернизацию водопровода на контроле. После того как вода вновь стала поступать в населенные пункты, жители прислали письмо-благодарность в их адрес: «От своего имени и от имени жителей деревни выражаем огромную благодарность за то, что в нашу деревню вернулась вода».

Воду приходится просить

Между тем проблема с водоснабжением актуальна и в других районах Владимирской области. Так, пенсионерам из Вязниковского района приходится просить воду по всей деревне. Жители станции Сарыево куда только не писали: в администрации поселения, района, области. Но все бесполезно. Бочками, бутылками и баклажками в Сарыево заставлен почти каждый дом. Кто поближе к насосу, может еще набрать воду. Но стоит отойти немного — как в пустыне.

Схожая картина и в Суздальском районе. Почему в селе Порецкое не было воды около трех недель, разбирался обозреватель «Призыва».