Село перепишут до последней курицы

С 1 по 30 августа во Владимирской области пройдет сельскохозяйственная микроперепись. В ней примут участие 387 сельхозорганизаций, 950 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1471 некоммерческое объединение граждан, 242 тысячи личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. К дачникам переписчики придут лично, организации заполнят подготовленные листы в электронном виде.

Итоги переписи обнародуют к концу года.

Перепись в этом году выборочная. Потребовалось актуализировать данные по развитию отраслей растениеводства и животноводства. На масштабные мероприятия нет ни денег, ни ресурсов. К тому же пандемия.

О чем спросят?

— В ходе опроса переписчики зададут вопросы о земельных наделах, посевных площадях, количестве многолетних насаждений и поголовье сельскохозяйственных животных. Все данные зафиксируют по состоянию на 1 августа 2021 года, — сообщила пресс-служба Владимирстата.

Сведения обобщат и обезличат. По цифрам можно будет только судить, в каком районе что выращивают.

Во Владимирстате обещают, что их переписчики будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. В обязательном порядке на них будут маски и перчатки.

Всем планшеты

А ещё все переписчики будут с планшетами. Блокноты и ручки – это вчерашний день. Информация оперативно поступит в общую базу Владимирстата. У каждого переписчика будет при себе удостоверение. А также зеленые жилет и бейсболка. Эти элементы позволят вам отличить статистиков от мошенников.

Перепись на селе проведут 507 человек.

— Перепись пройдет на новом технологическом уровне, что повысит качество информации и ускорит процесс сбора и обработки данных. Сельхозорганизации, КФХ и ИП самостоятельно заполнят переписной лист через централизованную систему сбора Росстата в электронном виде, — пояснила пресс-служба Владимирстата.

Картина дня

Во Владимирской области на селе проживают 293 тысячи человек. 5% от всего занятого населения области работают в сельскохозяйственном комплексе.

В первом полугодии 2021 года произведено 18,8 тысячи тонн мяса, 216,4 тысячи тонн молока и 285,6 миллиона штук яиц. Надои на одну корову за полгода составили 4,1 тысячи килограммов молока.

Показатели хорошие: плюс 5% по сравнению с прошлым годом.

Сегодня в полях региона растут зерновые на площади 36,8 тысячи га, картофель — на 9,7 тысячи га, овощей — на 2,9 тысячи га. Сельхозпредприятия сократили посевные площади для картофеля и овощей.

В области насчитывается 57,4 тысячи коров, 2,9 тысячи свиней, 23,2 тысячи коз и овец, а также почти 35 тысяч куриц, уток и индюшек.