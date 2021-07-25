Сделал Пушкина, Ленина и Лебедева-Полянского. А Боголюбский не задался

25 июля 1959 года перед зданием Владимирского педагогического института у Золотых ворот состоялся торжественный митинг, посвященный открытию бюста П.И. Лебедева-Полянского. Имя ученого, критика и историка литературы было присвоено нашему учебному заведению 2 мая 1948 года, почти сразу же после смерти академика. Поэтому появления этого памятника в нашем городе было вполне логичным явлением. Автором его стал местный скульптор Владимир Далецкий, недавно закончивший художественно-ремесленное училище и переехавший работать в Москву. Его же работами являются монументальный памятник Ленину на одноименной площади и многострадальный Пушкин.

Талант по наследству

Владимир Далецкий родился в 1925 году. Его мать Елизавета Николаевна Далецкая (в девичестве Виприцкая) работала в это время в одном из отделов Госбанка. В семье было два художника — дяди Владимира по материнской линии, которые писали картины. Так что талант передался по наследству.

Мальчик вначале учился в школе № 13, расположенной позади Госбанка в бывшем здании мужского училища. Позже он продолжил образование в школе № 2 на улице Первомайской. Его любимым предметом было, конечно же, рисование.

Дома Владимир постоянно что-то лепил из глины и рисовал.

Владимир Далецкий окончил школу в 1941 году. Началась война, и его призвали в армию, но в боях ему участвовать не пришлось. Он служил в Иркутске в летной части в качестве механика, имел звание старшины. Как он писал домой, даже там он постоянно лепил какие-то фигуры из загустевшего машинного масла.

В 1947 году Далецкий возвратился во Владимир, где поступил в художественно-ремесленное училище, находившееся на углу улиц Сун Ят-сена (ныне 2-я Никольская) и Ильича. При поступлении он принес туда плетеную корзину со своими работами. В группе Владимир был самым старшим, и Василий Иванович Григорьев, мастер группы лепщиков, в которой он учился, прозвал своего ученика «Солдат».

Невероятная работоспособность

В учебное время Владимир, как и его сокурсники, выполнял программные задания: лепил, формовал, отливал различные детали архитектурно-отделочных работ. Но при этом мечтал о карьере скульптора и готовился к ней: изучал анатомию человека, работал над скульптурными произведениями.

Уже в 1948 году в газете «Призыв» появилась заметка «Молодой скульптор». Там Далецкий был представлен как один из 20 учеников старого мастера Сергея Сергеевича Крячкова.

Мастер высоко оценивал успехи Владимира, изготавливавшего геометрические орнаменты, розетки для стен, вазы для цветов. Автор заметки подчеркивал, что все свободное время юноша проводил в мастерской, лепил из глины портреты товарищей по учебе.

Владимир оставался в мастерской до утра, работал и засыпал рядом со своими скульптурами.

Владимир критично относился к своим работам и прислушивался к мнению опытных скульпторов. Он долго работал над скульптурой князя Андрея Боголюбского во весь рост. Изучал эпоху, в которой жил князь, и скульптурный портрет Михаила Герасимова.

Но работа Далецкого не получила одобрения специалистов, после чего от скульптуры остались проволочный каркас и груда серой глины.

Первая серьезная работа

Неудача не сломила Владимира. Он начал работать над скульптурным изображением Пушкина. Об этом свидетельствует заметка в газете «Призыв» за 1949 год под названием «В художественном училище». Небольшая заметка рассказывала о выпускниках училища, работавших во Владимире, Казани, Горьком, Туле, Севастополе. Их работы украшали клубы, театры, кинотеатры всей страны.

На фотографии, сопровождавшей заметку, был запечатлен Далецкий около своей скульптуры «Пушкин в Крыму». Она стала первой попыткой начинающего скульптора изобразить великого поэта. После чего началась работа над новой скульптурой Пушкина. Она была вылеплена, отформована и отлита из железобетона всего за 3 месяца. Владимир, увлеченный работой, целыми днями не появлялся дома.

И вот наступило ясное осеннее утро 1951 года. Владимир Далецкий вместе с мастером Василием Ивановичем Григорьевым и товарищами по ремесленному училищу установили на высоком пьедестале монумент Пушкина в парке имени поэта. Его сокурсники вспоминали, что, отойдя чуть в сторону, Далецкий осмотрел свое произведение и заявил подошедшему мастеру, что увидел все свои промахи, и, если бы была такая возможность, он бы вылепил Пушкина по-другому.

Эта ученическая работа до середины 1960-х годов находилась у входа в парк. Позднее, в связи с реконструкцией парка им. Пушкина, скульптура Далецкого была перенесена в Комсомольский сквер. Простоял он там до середины 1970-х годов, а затем распоряжением горисполкома памятник был подарен пионерскому лагерю «Огонек».

6 июня 2007 года, в Пушкинский день, эта скульптура поэта была установлена у правопреемника художественно-ремесленного училища — профессионального лицея № 15 во Владимире: улица Диктора Левитана, 36. По сути, памятник Пушкину был возвращен его создателям. В 1993 году он внесен во Всемирный каталог памятников поэту, изданный Академией наук СССР, под номером 41.

В Москву, в Москву!

По окончании обучения Далецкому предложили работу мастером в родном училище, но он отказался и получил направление на работу в московский Метрострой. А оттуда был откомандирован на отделочные работы павильонов ВДНХ.

Он принимал участие в создании горельефной группы в здании Центрального павильона. В 1955 году из-под резца Владимира Евгеньевича выходит бюст Лебедеву-Полянскому, а в 1958-м он становится одним из авторов памятника Ленину на одноименной площади нашего города.

Работая в Москве, Далецкий познакомился с такими известными скульпторами, как Вучетич и Азгур, показал им свои работы. Благодаря их поддержке он устроился на работу в художественную мастерскую при МВД, получил квартиру в Москве, мастерскую на улице имени Кедрова.

Владимир Евгеньевич принимал участие в создании комплекса на Мамаевом кургане. В его мастерской можно было увидеть бюсты Чайковского, Менделеева, Гагарина, видных революционеров, которые впоследствии были установлены во многих городах страны. Его приняли в Союз художников СССР.

К сожалению, он страдал профессиональным заболеванием скульптора — от долгого стояния у него была закупорка вен. Ему сделали операцию, которая прошла неудачно. Он перенес 2 инфаркта, а третьего его сердце не выдержало.

Летом 1989 года Владимир Далецкий умер. Его похоронили в Москве на Еврейском кладбище.