СберБанк отменил комиссию для переводов за рубеж

Клиенты СберБанка смогут совершать переводы по номеру счёта за рубеж без комиссии. Стоимость любого перевода в веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн (6+) составит всего 1 копейку за перевод (или 0,01 $ / € в зависимости от валюты списания). Специальным предложением можно воспользоваться с 1 июля по 31 октября 2021 года.

Отправитель теперь может прямо в приложении проверить статус зачисления платежа, уточнить реквизиты или направить запрос на отмену перевода. Это уникальная на рынке услуга создана с помощью сервиса SWIFT GPI и предоставляется бесплатно.

Срок зачисления денег на счёт получателя зависит от направления перевода и составляет от 30 минут до одного рабочего дня. В редких случаях срок зачисления может быть увеличен до трёх дней.

Совершить перевод можно в меню «За рубеж» — «По номеру счёта». Чтобы получить доступ к расширенному статусу достаточно открыть перевод в разделе «История» и перейти в меню «Статус перевода» или «Запросы», если также необходимо ответить на сообщение от иностранного банка.

Несмотря на закрытые границы, потребность в переводах за рубеж растёт: клиенты отправляют деньги за границу родственникам или друзьям, пополняют собственные счета в иностранных банках, оплачивают товары, обучение и прочие услуги за рубежом. Мы рады, что наши клиенты теперь смогут не только отправить деньги, но и следить за процессом перевода онлайн и, если необходимо, вносить коррективы.

Леонид Шныр

Директор дивизиона «Платежи и переводы»

ПАО Сбербанк