СберБанк: Чаще всего в России берут ипотеку супруги в возрасте до 40 лет

По данным сервиса ДомКлик, чаще всего в СберБанке в первом полугодии 2021 года брали ипотеку заёмщики, состоящие в браке, в возрасте от 30 до 40 лет — 49,8% от займов, которые оформили семьи, чей брак официально зарегистрирован. В 2020 году показатель составлял 49,2%.

В 14,9% ипотечных сделок заёмщикам до 30 лет, и они состоят в браке. При этом растёт процент кредитов, в которых ипотека оформлена супругами старше 40 лет, — 35,3% в январе-июне этого года против 34,9% в аналогичном периоде пошлого года.

На россиян, которые состоят в браке, сегодня приходится почти 40% всех ипотечных кредитов, а на семьи с несовершеннолетними детьми — почти четверть. Чаще всего ипотеку в этом году семьи в браке оформляли в Москве и Красноярском крае.

И государство, и Сбербанк уделяют большое внимание семьям, которые хотят улучшить свои жилищные условия. В 2021 году по программе господдержки для семей с детьми уже выдано 16 685 кредитов на сумму 59,6 млрд, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А нашей акцией «Молодая семья» в этом году воспользовалось почти 84 тысячи семей — в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020-го. Напомню, что недавно была расширена программа льготной ипотеки для семей с детьми — ʺСемейная ипотекаʺ, — и теперь она доступна заёмщикам, у которых появляется первенец. Есть и другие меры поддержки.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Программы СберБанка для семей:

— ипотека с господдержкой для семей с ребёнком;

— снижение ставки по действующей ипотеке для семей с ребёнком;

— акция для молодых семей — скидка на ставку по ипотеке 0,4%;

— ипотека + материнский капитал;

— субсидия 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям.

По данным сервиса ДомКлик, в январе-июне 2021 года СберБанк выдал в 2,1 раза больше ипотечных кредитов в суммарном выражении и на 1,7 раза больше в количественном, чем за аналогичный период прошлого года. Если за полгода 2020 года было выдано более 299,2 тысячи кредитов на 632,5 млрд рублей, то в первом полугодии текущего года показатель составил более 507,1 тысячи кредитов на сумму больше 1,3 трлн рублей.

ПАО Сбербанк