Сбер вошёл в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики

Сбер будет развивать «зелёную» энергетику вместе с Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Решение о принятии Сбера в члены ассоциации принято её президиумом.

Совместно с другими участниками АРВЭ Сбер будет содействовать развитию сектора возобновляемых источников энергетики (ВИЭ) в России, в том числе благодаря развитию механизмов финансирования инвестпроектов ВИЭ. Кроме того, ассоциация планирует повышать популярность возобновляемой энергетики в российском и мировом инвестиционном сообществе, а также среди населения и органов государственной власти. Совместные мероприятия будут реализовываться в рамках Программы поддержки развития возобновляемой энергетики на период 2025-2035 года.

Возобновляемая энергетика — яркий пример дружественных окружающей среде технологий. Объем финансирования Сбером проектов в области ВИЭ уже превысил 74 млрд рублей. В наших планах — совместно с АРВЭ развивать «зелёную» генерацию, чтобы использование «зелёной» энергии стало нормой для российской экономики и снижало её негативное влияние на природу. Это общемировой тренд. По оценке ООН, страны и корпорации во всём мире к 2030 году планируют внедрить возобновляемые источники энергии (не считая гидроэнергию) общей мощностью 826 гигаватт, что обойдётся примерно в 1 трлн долларов.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Наши совместные со Сбером проекты внесут безусловно важный вклад в развитие не только оптового рынка, но и розницы, микрогенерации, особенно в тех регионах России, которые понимают, что снижение углеродоёмкости экономики и активное повсеместное развитие «зелёной» энергетики становятся ключевыми трендами.

Алексей Жихарев

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики

Благодаря финансированию Сбербанка введены в эксплуатацию солнечные электростанции в Ставропольском крае, Башкортостане, Волгоградской и Самарской областях общим объёмом более 300 МВт, ветряные электростанции в Ростовской области мощностью 150 МВт. В процессе строительства — Кольская ветряная электростанция в Мурманской области мощностью 200 МВт, которая станет крупнейшим объектом возобновляемой энергетики за Полярным кругом. Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) — некоммерческая организация, которая представляет интересы участников сектора ВИЭ в России и ведёт деятельность по формированию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии. АРВЭ является ведущей в России экспертной и коммуникационной площадкой в области энергетики на основе возобновляемых источников энергии.

АРВЭ объединяет широкий круг заинтересованных сторон, включая генерирующие компании, девелоперов проектов ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские центры и финансовые институты, чтобы совместными усилиями обеспечить формирование надёжной институциональной среды и эффективной инфраструктуры для притока инвестиций в сектор ВИЭ.

В состав Ассоциации входят «УК «РОСНАНО», «НоваВинд» (ГК «Росатом»), «Авелар Солар Технолоджи» (ГК «Хевел»), «Солар Системс», «Вестас РУС», «Энел Россия», «Вершина Девелопмент», «ТГК-1», «Башни ВРС», «Ризен Гринвелью Энерджи», ГК «Энергия Солнца», «Солар Кремниевые технологии», «Фортум», «Газпромнефть-энергосервис» и другие компании.

Сопредседателями АРВЭ являются Анатолий Чубайс (специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития) и Кирилл Комаров (первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»). Директор ассоциации — Алексей Жихарев.