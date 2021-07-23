Самый высокий класс пожарной опасности установили в Гусь-Хрустальном районе

Ситуация с природными пожарами во Владимирской области остается сложной. В Гусь-Хрустальном районе установился самый высокий пятый класс пожарной опасности. Его еще называют чрезвычайным. Специалисты прогнозируют ухудшение обстановки. С 25 июля пятый класс пожарной опасности может установиться и в центральных районах региона.

2212 пожаров

Неблагоприятную метеорологическую обстановку, которая спровоцировала рост природных пожаров, обсудили накануне на внеплановом заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

С начала года на территории области зарегистрированы 76 очагов лесных пожаров. Их площадь более 58 га. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года произошли 36 пожаров на общей площади почти 44 га.

— В настоящее время очаги природных пожаров удаётся обнаруживать и ликвидировать в течение суток, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Всего в этом году зарегистрировано 2212 пожаров, в том числе 544 случая горения сухой растительности, что составляет 24,6% от общего количества пожаров.

С учётом неблагоприятного прогноза на совещании были приняты решения об усилении мер пожарной безопасности. Органам местного самоуправления поручено спланировать работу по проверке состояния минерализованных полос и опашки в границах населенных пунктов, подверженных угрозе распространения природных пожаров. Еще одна задача — определить даты проведения субботников на территории населенных пунктов и СНТ области. Это позволит убрать горючий мусор и сухую траву.

Открытый огонь под запретом

На территории Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение открытого огня. Запрещено проведение огневых хозяйственных работ, приготовление пищи на костре, в мангалах и жаровнях. Нарушителям грозит штраф. На граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Под особым вниманием садово-некоммерческие товарищества и частные домовладения. Именно там чаще всего фиксируются случаи разведения открытого огня.

Ранее «Призыв» уже рассказывал, что из-за высокой пожарной опасности жителям Владимирской области ограничили пребывание и въезд транспорта в леса. Места, наиболее подверженные лесным пожарам, где растут хвойные молодые деревья, оборудовали контрольно-пропускными пунктами и перекрыли дорогу шлагбаумами.

По данным синоптиков, жаркая погода вернется во Владимирскую область уже на следующей неделе. И хотя аномально высоких температур пока не ожидается, дефицит осадков пожароопасную обстановку пока не улучшит.