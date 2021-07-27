Самозанятый. Как им стать и есть ли «подводные камни»

В России сейчас более 2,4 миллиона самозанятых. Регистрация в таком статусе позволяет легально получать доход тем, кто зарабатывает самостоятельно. И при этом накладывает обязательство – нужно платить налог на профессиональный доход (НПД). О том, кто и как может стать самозанятым, а также какие нюансы следует учесть, «Призыв» поговорил с главным бухгалтером одной из владимирских организаций Светланой Габбасовой. А также выслушал три истории владимирских самозанятых женщин.

Начать дело в 14 лет

До 2021 года эксперимент с вводом самозанятости проводился в ряде регионов России, а с нынешнего года оформиться в этом статусе можно в любом субъекте Федерации, в том числе во Владимирской области. Согласно исследованию аналитического центра «Башкирова и партнеры», большинство самозанятых (61%) выбрали этот вариант потому, что мечтали о другой профессии. Еще 29% легализовали деятельность, которой ранее занимались. 10% раньше работали по найму, но теперь решили оказывать такие же услуги, только самостоятельно.

Статус самозанятого вправе получить граждане России, а также государств Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. По Гражданскому кодексу, чтобы вести бизнес, надо быть совершеннолетним. Но есть несколько исключений:

— если есть письменное согласие родителей или других законных представителей, то начать своё дело можно в 14 лет;

— если гражданин вступил в брак — с 16 лет;

— если орган опеки и попечительства или суд объявил несовершеннолетнего полностью дееспособным — с 16 лет.

Минфин Российской Федерации в Письме от 30.04.2021 № 03-11-11/33669 объяснил, что несовершеннолетний вправе стать плательщиком НПД (самозанятым) на этих же условиях.

Какие услуги могут оказывать самозанятые:

— удаленная работа через электронные площадки,

— оказание косметических услуг на дому,

— парикмахеры, мастера маникюра,

— репетиторство, няни,

— сдача квартиры аренду посуточно или на долгий срок,

— услуги по перевозке пассажиров и грузов,

— услуги по пошиву одежды, хендмейд,

— продажа продукции собственного изготовления,

— фото- и видеосъемка,

— проведение мероприятий и праздников,

— юридические, психологические консультации, ведение бухгалтерии,

— строительные работы и ремонт помещений.

Нельзя применять НПД, если человек:

— перепродает готовые, подакцизные или требующие маркировки товары (алкоголь и табак, лекарства, обувь, изделия легкой промышленности);

— доставляет товары, например, как частный курьер, исключение — если продавец предоставит онлайн-кассу для приема платежей и выдачи чека клиентам;

— оказывает агентские, комиссионные и поручительские услуги по договорам, например, если человек — консультант или адвокат, нотариус, медиатор, арбитражный управляющий;

— добывает полезные ископаемые.

Самозанятый трудится без наемных работников и имеет доход не выше 2,4 млн рублей в год.

Без статуса самозанятого, как и без любого другого официального статуса типа ИП, человек продолжает работать нелегально и не платит налоги. Если когда-нибудь об этом узнает налоговая, она доначислит неуплаченные за 3 года налоги, взыщет штраф и пени.

Девять плюсов самозанятости

1. Можно совмещать с основной работой.

Физлицо может стать самозанятым и одновременно продолжать работать как наёмный сотрудник. В таком случае работодатель продолжит платить НДФЛ 13% и страховые взносы, а самозанятый будет самостоятельно перечислять налог на профессиональных доход (НПД) с дополнительного заработка.

2. Разрешено работать без кассы.

Приложение «Мой налог» действует как фискальная онлайн-касса.

3. Налоговая ставка зависит от того, кто платит самозанятому.

4% — налог на платежи от физических лиц, 6% — налог на платежи от юридических лиц. Такой налог действует до конца 2028 года. Кстати, сейчас государство предоставляет бонус самозанятым — вычет, который снижает налоговую ставку до 3% с платежей физлиц и до 4% от выплат юрлиц, ИП. Он применяется до тех пор, пока самозанятый не выберет 10 000 рублей. После придётся платить по стандартным ставкам — 4% и 6%.

4. Налог не придется платить, если ничего не заработано.

Если НПД не превысил 100 рублей, то выплата переносится на новый налоговый период, то есть прибавляется к сумме за следующий месяц. Если ситуация повторяется, тогда обязанность по уплате налога снова отодвигается.

5. Самозанятые не сдают декларацию.

Учёт доходов, с которых платится НПД, ведётся в приложении «Мой налог». Он рассчитывается автоматически, когда самозанятый получает оплату от клиента и вносит информацию о ней в приложение. Там же формируется чек, который можно отправить клиенту через СМС, электронную почту, мессенджеры или распечатать и отдать в руки.

6. Самозанятому не нужно нанимать бухгалтера.

Налоговая считает всё сама, каждый месяц отправляя квитанцию с суммой, которую необходимо заплатить. Уведомление приходит до 12-го числа, а оплата налогов происходит до 25-го.

7. Нет дополнительных взносов и отчислений.

Плательщики НПД не обязаны перечислять страховые взносы, но могут делать это по желанию. Если самозанятый хочет вносить деньги на будущую пенсию, он должен подать заявление в Пенсионный фонд России до 31 декабря и заплатить нужную сумму: в 2021 году это 32 448 рублей. Сделать это можно также в приложении «Мой налог».

С медицинским страхованием всё проще. Часть налога на профессиональный доход автоматически уходит на ОМС, поэтому самозанятым не нужно платить взносы отдельно. У них есть полис ОМС и право на бесплатную помощь врачей.

8. Заработать не больше 2,4 миллиона рублей за год.

Если выручка превысит эту сумму, то человек перестанет считаться самозанятым, а последующие доходы будут облагаться НДФЛ. И ему придется платить подоходный налог как физлицу (это возможно не для всех видов деятельности), либо открыть ИП на специальном налоговом режиме в течение 20 дней, либо перейти с НПД на другую систему налогообложения в течение 20 дней, если ИП уже есть. В противном случае налоговая автоматически переведёт на ОСНО (общая система налогообложения), а эта система дорогая и сложная для многих предпринимателей.

9. Легко сняться с учёта.

Перестать быть самозанятым так же просто, как стать им. Отказаться от статуса можно в любой момент через приложение «Мой налог». Для этого нужно войти в меню «Настройки», нажать кнопку «Сняться с учёта НПД», выбрать причину отказа и подтвердить действие. После этого вы моментально перестаёте быть самозанятым. Но закрыть обязательства перед налоговой за совершенные сделки всё равно придётся даже после потери статуса. Если вы регистрировались через банк, сняться с учёта также можно через личный кабинет на сайте банка.

А теперь о нюансах

Светлана Габбасова предупреждает:

— Есть ряд нюансов, о которых следует помнить. Самозанятые выполняют заказы самостоятельно и не могут нанимать сотрудников по трудовым договорам. Если нужны помощники, их можно привлечь только по гражданско-правовым договорам (ГПХ). Не получится сотрудничать с бывшим нанимателем, на которого самозанятый работал по трудовому соглашению меньше 2 лет назад. Налоговая может решить, что это трудовые отношения.

Самозанятые берут на себя все риски: у них нет больничного, отпуска, выплат по материнству и других привилегий, которыми пользуются те, кто работает по трудовому договору. Если самозанятый добровольно не будет платить страховые взносы в ПФР, то его трудовой стаж расти не будет, а пенсию начислят минимальную.

Пока еще не все организации готовы сотрудничать с самозанятыми. Многие опасаются, что Федеральная налоговая служба, инспекция труда, прокуратура могут посчитать соглашение с самозанятыми подменой трудовых отношений, а самого исполнителя — скрытым работником, особенно если он работает полный день.

Если такое подозрение возникает, договор могут переквалифицировать в трудовой. Тогда работодателю придётся выплатить недоимки по НДФЛ и страховым взносам, а также штраф: от 5 000 до 10 000 рублей для ИП и от 50 000 до 100 000 рублей для компаний. Некоторые банки не учитывают доходы самозанятых при рассмотрении их заявок на потребительские и ипотечные кредиты. Возможно, с развитием этой системы они пересмотрят свой подход.

Светлана Габбасова обращает внимание самозанятых на процедуру оформления и передачи чеков:

— Некоторые ошибочно думают, что передача чека клиенту происходит само собой. Нет! Когда клиент расплатится, самозанятый в приложении сразу же заявляет о поступлении как о доходе. Тут же, в приложении, формируется ссылка на чек. Его надо обязательно передать клиенту. И не забывать об этом, потому что налоговая строго следит за чеками.

Передать чек клиенту можно такими способами:

а) отправить по SMS или через мессенджеры, например, в Телеграме;

б) выслать на электронную почту;

в) дать клиенту считать QR-код на чеке;

г) распечатать и вручить в бумажном виде.

Самозанятый сам решает, какой чек выдать: электронный или бумажный. Клиент не вправе требовать бумажный чек, если уже получил электронный.

Как стать самозанятым?

Если вы приняли решение, что самозанятость – это ваш вариант, то, чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Доступно несколько способов:

— с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;

— c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru;

— с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, их сейчас 21, вот список. Заявление о регистрации поступает в налоговую инспекцию. Эта дата и будет считаться днём, когда вы стали самозанятым.

Три истории самозанятых

История 1-я. Мама Катя

Екатерина Шеварина (фамилия изменена по просьбе героини) самозанятой стала из-за родственников. Екатерине досталось квартира в наследство от бабушки в Москве.

— Я не родная внучка бабушки, родители меня удочерили. Папа Миша и мама Юля не могли иметь детей, — говорит Екатерина. — Моя родная мама Анна 25 лет назад разбилась на машине, никто из родственников не захотел взять 5-летнюю девочку в семью. Ждал меня детский дом. Юля и Анна были даже не подругами, а приятельницами. Но Юля решилась, удочерила меня. Я их очень люблю и благодарна им. К сожалению, несколько лет назад они ушли друг за другом: у папы — инфаркт, у мамы — онко.

Екатерина после смерти приемных родителей тесно общалась с бабушкой — мамой Михаила. Часто приезжала к ней в Москву, помогала деньгами, лечила, возила в санаторий. У нее родился сын, его назвали Мишей. Бабушка была счастлива, что у нее появился правнук. Остальным родственникам, детям и внукам до нее не было дела. Когда она умерла, то оказалось, что двухкомнатная квартира в сталинке в центре Москвы досталась Кате с Мишей.

Родственники развязали войну из-за наследства, обвинили женщину, что она отправила бабушку на тот свет, заставила написать завещание в свою пользу. Екатерине пришлось пройти через обвинения, судебные разбирательства. Но суд был на стороне Шевариной. Екатерина решила стать самозанятой, чтобы сдавать квартиру:

— Я сама программист, работаю удаленно, имею трудовой договор. В Москву переезжать пока не собираюсь, у меня во Владимире хорошая квартира рядом с парком и частным садиком. Мишу вожу на плавание. Сейчас вот поедем на два месяца на море. Полгода назад я сделала ремонт в московской квартире и решила ее сдавать, причем легально, потому что многочисленные родственники каких только жалоб на меня ни писали!

В налоговой Екатерине подсказали, как все правильно оформить. И полгода она числится как самозанятая. Квартиру сдает за 60 000 рублей в месяц. 2 400 рублей (4% от дохода) – ежемесячные отчисления налоговой. В год это 28 800 рублей, но зато все официально, без нервотрепок, никто не придерется.

История 2-я. Парикмахер Марина

Марина Анисина работает парикмахером, когда-то у женщины было открыто ИП. Но она на несколько лет уезжала жить в другой город, ИП закрыла. Вернувшись, стала работать нелегально. Но сейчас ситуация вынуждает выйти из тени:

— Я много учусь на курсах, знаю владимирских парикмахеров, мастеров из других городов. Общаемся, делимся информацией. Сейчас стало много проверок по салонам красоты со стороны налоговиков. Клиенты в большинстве случаев расплачиваются картой. А банки фиксируют движения средств.

Коллеги из других городов проконсультировали Марину. Сказали, если мастер работает на парикмахерскую, получает от нее зарплату, то ему надо открывать ИП.

Марина арендует место в парикмахерской, работает на себя. Поэтому ИП вновь открывать не будет, а с 1 августа станет самозанятой. Выйдет из отпуска на работу в новом статусе, можно не бояться проверок и спать спокойно.

— Хотя меня тревожит один момент. Что будет после 2028 года, насколько повысит налог государство, что нового придумает и будет ли это нам по-прежнему выгодно? – задается вопросом Марина.

История 3-я. Репетитор Кира

Кира Савушкина — репетитор французского, английского и испанского языков, также девушка подрабатывает переводами:

— Я долго работала по сарафанному радио, рекламы практически никакой не давала. Легализоваться пришлось из-за переводов. Три месяца назад на меня вышла компания, которой нужна была большая серия переводов с испанского на русский. Для отчетности компании нужны были официальные расчеты. ООО и ИП открывать долго, в налогах и прочих нюансах я плаваю, нанимать бухгалтера – это лишние расходы. По трудовому договору компании пришлось бы платить за меня взносы и налоги, они сами мне предложили выбрать самозанятость.

Кира согласилась, заодно решила легализоваться как репетитор. И наконец-то давать рекламу, потому что в пандемию многие клиенты, которые заказывали переводы, ушли с рынка. Сейчас приходится искать новых.

Кира считает, что для нее минусов в самозанятости пока не было, а вот у знакомых в прошлом году были. Они живут в Питере, у них статус самозанятых давно, они оба психологи. В пандемию, когда количество клиентов резко уменьшилось, они обратились за помощью к государству. И им назначили мизерное пособие в районе 2 000 рублей каждому, аргументировав, что самозанятость – не основной вид деятельности.