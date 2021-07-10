Садоводам и дачникам пересчитали тариф на свет

С 1 июля во Владимирской области для членов садовых и дачных товариществ изменились тарифы на электрическую энергию. Для обладателей земельных участков в СНТ в черте города платежи вырастут на 25% и более.

Вместе с тем максимальный рост платежей за услуги ЖКХ для жителей области утвержден на уровне 5,4%. Почему же появилась такая пятикратная разница? Разъяснения дал департамент регулирования цен и тарифов администрации области.

Все по закону

Эксперты пояснили, что изменения связаны, прежде всего, с переходом членов СНТ на «прямые» договоры начисления платы за коммунальную услугу с гарантирующим поставщиком электроэнергии.

— СНТ относятся к категории потребителей, приравненных к населению. Для них утверждение тарифа на электрическую энергию осуществляется с применением понижающего коэффициента. Они составляют от 0,7 до 1, — уточнили в департаменте.

Поэтапно менять величину понижающего коэффициента департамент вынужден в целях соблюдения законодательства. Это влечет за собой опережающий рост тарифов на электроэнергию для ряда групп потребителей. В частности садоводов.

Для категории СНТ при расчете тарифа на электрическую энергию с 1 июля 2020 года был применен понижающий коэффициент в размере 0,75. А с 1 июля 2021 года — 0,8.

1. Население, проживающее в городе в домах, оборудованных газовыми плитами в пределах социальной нормы, — 4,94 руб./кВтч (с НДС)

2. Население, проживающее в городе в домах, оборудованных газовыми плитами сверх социальной нормы, — 5,91 руб./кВтч (с НДС)

3. СНТ в пределах социальной нормы — 3,95 руб./кВтч (с НДС)

4. СНТ сверх социальной нормы — 4,73 руб./кВтч (с НДС)

5. Население, проживающее в сельской местности в пределах социальной нормы, — 3,46 руб./кВтч (с НДС)

6. Население, проживающее в сельской местности сверх социальной нормы, — 4,14 руб./кВтч (с НДС)

Общий рост тарифов

В департаменте подчеркивают, что тарифы на электрическую энергию для населения утверждаются ниже экономически обоснованного уровня. За жителей платят промышленные предприятия за счет своих тарифов. Это называется перекрестным субсидированием. Для Владимирской области она утверждена в размере 2 миллиардов рублей. Это максимально возможный уровень.

С 1 июля средние платежи жителей домов за электричество повысились на 5%.

В регионе с 1 июля повысились все платежи на услуги ЖКХ. Средние платежи на электричество вырастут на 5%, на газ — на 3%, тепло — 2,9%, воду — 3,1%, канализацию — на 1,9%. В этом году, можно сказать, повезло жителям Владимира. Везение их в том, что сохранятся тарифы на тепловую энергию и на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Также со второго полугодия ввели единые нормативы на тепловую энергию. Изменятся суммы в квитанциях для тех, у кого в домах нет общедомовых приборов учета. Исключения сделали для жителей 1-4-этажных домов, где единые нормативы начнут действовать с октября этого года.