С развязки на Сперанского сделают выезды во дворы

Во Владимире завершается строительство развязки на улице Сперанского. Сейчас рабочие проводят монтаж бордюрного камня, который отделяет «тело» будущей дороги от остальной территории. Проезжая часть утрамбована гранитным щебнем. Уже отчетливо видно, откуда будет поворачивать транспорт и где можно будет заехать на развязку. По многочисленным просьбам жителей юго-западного района в развязке сделали заезды со стороны частных домов улицы Красной и со стороны многоэтажек на Василисина. Правда, обустройство примыкания с Красной и Пугачева не предусмотрено проектом этой развязки. Его будут делать дополнительно, и пока неясно, в какие сроки.

— Этот объект отличает то, что здесь используются современные технологии. «Подушка» выполнена гранитным щебнем. Это надежность, долговечность. Дорога выдержит большие нагрузки. Работы ведутся активно. Завезен грунт для зеленого островка на развязке. Прорисована четырехполосная дорога на Чапаева. Пока не привезли и не установили опоры освещения. Пора бы уже приступать к работам по асфальтированию, — говорит руководитель регионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги Владимирской области» Сергей Федяев.

Новую дорогу на Сперанского должны запустить в октябре 2021 года.

Сети тормозят стройку

Проект строительства развязки на Сперанского был разработан в 2014 году. С той поры его многократно корректировали. Причина — перенос и строительство новых инженерных сетей.

— Переносили коммуникации связи, водопровода, самотечной канализации, проводили защиту газопровода. Сейчас подрядчик даже идет с опережением сроков, — поясняет главный архитектор Владимира Андрей Быков.

Развязку строит компания «Трасса». В прежние годы компания выполняла много контрактов на ремонт дорог во Владимире. Стоимость работ на Сперанского — 74 миллиона рублей. Длина участка — 800 метров. Развязка соединит улицы Василисина, Чапаева, Сперанского и Нижнюю Дуброву и откроет дублер Верхней Дубровы для всех жителей юго-западного района.

Пешеходам — тротуары с забором

В мэрии Владимира рассказали, что на развязке на Сперанского существует значительный перепад высот. Поэтому для безопасности пешеходов делают дополнительное ограждение. Тротуары будут поодаль от развязки. В середине же, на кольце, сделают газон. Большой участок земли будет пустовать. Из-за высокой интенсивности движения на этом отрезке небезопасно ставить ни лавочки, ни детские площадки.

Похожий островок земли пустует у здания ГУВД на Луначарского в районе Лыбедской магистрали. Когда-то городские проектировщики планировали поставить там памятник Андрею Боголюбскому. Но потом отказались от этой идеи, потому что к нему невозможно будет подойти.

Ранее «Призыв» рассказывал о еще одном важном дорожном объекте Владимира — Рпенском проезде. Планы на запуск развязки на Мира и Почаевской отложили на потом. В приоритете теперь мост через реку Рпень.