С 10 июля возвращается маршрут № 20С от «Глобуса» до Пиганово

С 10 июля во Владимире снова заработает автобусный маршрут № 20С «Пиганово — гипермаркет «Глобус». Его не было три недели. За это время пассажиры, особенно проживающие в Юрьевце, Пиганово и Добром, по полной испытали дискомфорт от его отсутствия.

До возникновения проблем на рынке пассажирских перевозок маршрут обслуживали 14 автобусов.

Маршрут № 20С — один из самых продолжительных, его длина — около 26 километров. Он идёт через весь город: по проспекту Строителей, Горького, площадь Ленина, Мира, плавательный бассейн, Добросельская, Егорова, Безыменского. Это очень удобно.

С интервалом в полчаса

В обновленном реестре городских маршрутов, опубликованном на сайте мэрии в конце июня, на двадцатом по-прежнему значатся 14 транспортных средств. Но перевозчик не указан. И по расписанию ясно, что автобусов на маршруте будет куда меньше. Интервал движения — 28 минут.

В документе стоит печать известной в городе транспортной компании – «ПОАТиС». Ранее «Призыв» рассказывал о ней, используя информацию самих сотрудников компании и известного автомобильного паблика. Данное юрлицо работает на одном маршруте — № 18С. Но перевозчик известен и под другим именем — ИП Тимофеев. У них одни и те же телефоны и другие реквизиты. ИП Тимофеев обслуживает ещё четыре маршрута: № 3, 19, 23, 53.

Точное число автобусов на линии возобновленного маршрута № 20С не сообщают ни мэрия, ни перевозчик. По простым расчётам расстояния и интервала движения можно предположить, что на линию выпустят не больше 6 машин.

Набирает штат

У перевозчика есть сложности со штатом водителей и кондукторов. В социальных сетях и в центрах занятости компания ООО «ПОАТиС» разместила объявления:

— На постоянную работу требуются водители и кондуктора автобусов на регулярные городские пассажирские маршруты. Полный соц. пакет, льготный стаж выхода на пенсию, ВЫСОКАЯ заработная плата. График работы сменный 2/2, 5/2, 4/2 (первая и вторая смены). Телефон отдела кадров: 33-48-50.

Маршрут № 20С действует во Владимире с 2007 года.

И на покупку транспортных средств, пусть даже бэушных, денег у перевозчиков мало. Рентабельность их работы сейчас невысока, поскольку «заморожены» цены на проезд. Они не менялись с 2019 года. Кроме того, прошлогодняя пандемия, когда резко упал поток пассажиров, подкосила бизнес.

Жара и давка

Пассажиры понимают проблемы перевозчиков. Но ровно до той поры, пока не надо томиться в ожидании автобуса на жаре или давиться в самом автобусе. А там — духота, теснота, неприятные запахи и нервные кондуктора (адская работа, немудрено).

— Можно сколько угодно сочувствовать пассажирам, сидя в офисе администрации, в служебном транспорте и личном автомобиле. Но пока не заберёшься в час пик в набитый до отказа потрёпанный «Mercedes» или «Волгабас», ничего не поймешь. Личный опыт наверняка помог бы нашим чиновникам тщательнее искать перевозчиков и помогать им с покупкой автобусов, — уверена автомобилист и иногда пассажир Анна Новикова.

Мэрия регулярно рапортует в своих релизах о проверках соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Сегодня вышел очередной отчёт. Наказали аж четырёх пассажиров, составили протоколы. Да пассажиры и так наказаны качеством транспортного обслуживания! А заодно и кондуктора — невыносимыми условиями труда.

Такие рейды и разрыв действий администрации с реальностью вызывают негатив и возмущение пассажиров.

Ждем «ЛиАЗов»

Администрация области проинформировала о поставке новой партии автобусов из Москвы марки «ЛиАЗ-5292» 2011 года выпуска. В регион прибыли 35 из 50 обещанных москвичами машин.

— Автобусы передадут муниципалитетам на ответственное хранение. В дальнейшем будут заключены договора аренды с перевозчиками. Машины могут быть задействованы на регулярных и нерегулярных муниципальных маршрутах, переданы общеобразовательным учреждениям для перевозки детей, а также использоваться для других социально важных целей, — сообщила пресс-служба администрации области.

Владимиру отдадут 5 автобусов. Кому и когда они достанутся, пока неизвестно. Но областной центр ранее уже получал такие автобусы из столицы. Той же марки, того же года выпуска. Один из них не доехал даже до автомастерской «Владимирпассажиртранса». Сгорел. Да и остальные оказались не особо лучше.

Значительная часть прежде подаренной техники уже стоит на приколе в депо на Ново-Ямской. Парочка замечена на маршрутах новой компании «ОКТО» и перевозчика ИП Михайлов. Остальные выжившие машины колесят по маршрутам «Владимирпассажиртранса».