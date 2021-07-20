«Ростелеком» во Владимире окажет техническую поддержку контейнерному ЦОД «АБИ Продакт»

«Ростелеком» окажет услуги сервисного обслуживания, сопровождения, диагностики и ремонта контейнерного центра обработки данных (КЦОД) компании Аби (АО «АБИ Продакт») – ведущему в России производителю удобных и простых в приготовлении продуктов питания из мяса. По условиям контракта провайдер обеспечивает круглосуточный удаленный мониторинг жизнедеятельности КЦОД. В частности, «Ростелеком» будет проводить диагностику состояния всех систем, определять и устранять неисправности оборудования, программного обеспечения и конфигураций сети, осуществлять замену вышедших из строя элементов.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Высокая производительность, безопасность обработки и хранения информации, возможность оперативного масштабирования — это основные требования заказчиков ЦОД контейнерного типа. Подобные площадки для размещения серверов и коммуникационного оборудования пользуются все большим спросом у организаций с растущей сетью филиалов или удаленными производственными территориями. У таких, например, как компания Аби, для которой мы обеспечим своевременное проведение диагностических, профилактических и аварийно-восстановительных работ. Данные меры позволят максимально продлить срок службы КЦОД и минимизировать возможность возникновения нештатных ситуаций».

Владимир Степанов, заместитель генерального директора Аби по информационным технологиям и развитию систем управления:

«Как лидеры рынка мы уделяем особое внимание не только развитию производственных процессов, но и сопутствующих направлений, поддерживающих корректное функционирование всей цепочки, в том числе усиливаем собственную ИТ-инфраструктуру. В 2018 году наша компания одной из первых в отрасли запустила контейнерный дата-центр, который позволил Аби модернизировать многие бизнес-процессы, а также сформировать технологии с максимальной степенью автоматизации и адаптации под наши требования. КЦОД оснащен системами бесперебойного электроснабжения, кондиционирования, газового пожаротушения, управления доступом, видеонаблюдения. Безусловно, все это оборудование требует профессионального обслуживания, и мы уверены, что специалисты компании «Ростелеком» окажут нам необходимую техническую поддержку на самом высоком уровне».