«Ростелеком» предложил жителям ЦФО оборудование по суперцене

«Ростелеком» запустил в Центральном федеральном округе акцию «Оборудование Суперцена». По ее условиям абонент, подключающий услуги домашнего интернета и телевидения как в пакете, так и по отдельности, может приобрести необходимое оборудование – маршрутизатор, ТВ-приставку [1] – всего за 100 рублей. Предложение действует до 31 декабря 2021 года на всей территории ЦФО.

Александр Святец, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом:

«Наша основная задача – обеспечить клиентам максимальное удобство при подключении и использовании наших услуг. Поэтому «Ростелеком» уже много лет предлагает абонентам различные варианты покупки и аренды оборудования. Мы понимаем, что не у всех есть время и возможность сориентироваться в разнообразии моделей оборудования, и готовы помочь с выбором. А благодаря новой акции наши пользователи могут приобрести роутер или приставку по цене чашки кофе».

Татьяна Бельская, абонент «Ростелекома»:

«На днях я оставила заявку на подключение интернета «Ростелекома», и сразу встал вопрос покупки роутера. Для меня все эти технические новинки – темный лес. Поэтому очень обрадовалась, когда оператор по телефону предложила принять участие в акции и приобрести роутер за 100 рублей. Во-первых, мне не пришлось самой его выбирать и переживать, подойдет ли. А во-вторых, я пенсионерка, и такая экономия для меня весьма ощутима».

В рамках акции «Оборудование Суперцена» абонент может купить один маршрутизатор и одну ТВ-приставку. Количество устройств ограничено. Дополнительное оборудование может быть приобретено по базовым тарифам.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на подключение услуг можно по телефону 8 800 100 08 00 и на сайте «Ростелекома»

ПАО «Ростелеком»