«Ростелеком» поддержал арт-фестиваль уличного искусства «Загогули33» во Владимире

«Ростелеком» выступил партнером первого фестиваля уличного искусства «Загогули33», который будет проходить во Владимире в течение всего июля. Стрит-арт художники уже расписали 10 распределительных коммуникационных шкафов, количество которых в будущем вырастет до 25. Всего для фестиваля отобраны 33 адреса, в том числе несколько фасадов на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» и ВЗПО «Техника», объекты в границах студенческого городка Владимирского госуниверситета, бывшая фабрика музыкальных инструментов, а также фасады жилых домов. Изображения объединены единой темой развития новых технологий и телекоммуникаций.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В прошлом году мы в качестве эксперимента раскрасили 10 коммуникационных шкафов символикой Победы. Жителям, которые до этого даже не замечали наши серые неприметные объекты, идея понравилась. Поэтому в нынешнем году, с удовольствием участвуем в первом во Владимире арт-фестивале уличного искусства. Горожане фотографируются на фоне новых “достопримечательностей” и выкладывают снимки в социальные сети. Наши специалисты нанесут на изображения антивандальный слой лака, чтобы творчество художников как можно дольше радовало владимирцов и гостей города».

Регина Яфасова, организатор фестиваля «Загогули33»:

«Проект “Загогули33” будет постепенно охватывать новые объекты. Планируем реализовать 13 фасадов, 10 малых архитектурных форм, 10 инсталляций. Участники фестиваля – все разные по опыту и стилю, но их работы, однозначно, станут украшением города. Так, у дома по проспекту Ленина появился портрет Юрия Левитана. Личность для граффити выбрана художником Sam Nikita неслучайно. Недалеко от этого места — памятник советскому диктору и одноименная улица. А вот на улице Верхняя Дуброва романтическая история о любви на расстоянии. Автор — Екатерина Пакина. Она расписывает сразу два «шкафа». На одном — мужчина, на другом — женщина. Реализация была бы невозможна без партнеров, в том числе “Ростелекома”. Без их поддержки и обоюдного взаимопонимания ничего бы не получилось».

Над своими граффити и инсталляциями участники фестиваля будут работать весь июль, а в августе состоится подведение итогов.