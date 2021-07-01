Роспотребнадзор: мы на пороге более жестких ограничений

Региональное управление Роспотребнадзора не исключает введения жестких ограничительных мер. Но считает, что этого ещё можно избежать. В частности, введя ряд запретов в общепите. Так, ведомство порекомендовало губернатору запретить развлекательные мероприятия в барах, кафе и ресторанах в период с 23.00 до 06.00. То есть на ночь упразднят танцы, песни и караоке. Информацию об этом «Призыву» подтвердила пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Колтунова.

— Мы призываем индивидуальных предпринимателей соблюдать противоэпидемические меры, для того чтобы остановить распространение инфекции и не уйти в локдаун. В противном случае, в регионе могут быть введены более жесткие ограничительные мероприятия, — сказала она.

Ранее петь и танцевать по ночам тоже разрешалось не всем. Чтобы веселиться под музыку, клиентам баров и кафе надо было предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на ковид. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» было внесено 18 июня. Теперь правила хотят ужесточить еще больше.

На грани банкротства

Между тем сами сотрудники отрасли не понимают, почему ограничительные меры снова касаются их бизнеса. Если так пойдет, считают они, то общепит окажется на грани банкротства. И этого удара отрасль может не пережить.

Чтобы иметь возможность работать, рестораторы и отельеры начали активно прививать свой персонал. Проект по вакцинации от коронавируса разработали совместно с администрацией области в надежде сохранить рабочие места. По предварительной договоренности такая инициатива должна была дать возможность продолжить работу, несмотря на рост заболеваемости.

Однако общепит снова оказался на пороге ограничений.

При этом сотрудники сферы удивлены, почему именно их назначили «ответственными» за распространение вируса. Можно довольно уверенно предположить, что, например, в переполненном автобусе риск заразиться гораздо выше.

— Предлагаются ограничения в одной отдельно взятой отрасли. Однако не затрагиваются вопросы распространения вируса в гипермаркетах, на рынках, общественных пляжах, в транспорте, — пояснила «Призыву» президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марина Земскова. — Между администрацией Владимирской области и предпринимателями достигнуто соглашение о совместных действиях по пропаганде вакцинации и включении в нее всех работников отрасли. Это является гарантом отсутствия новых ограничений. Во всяком случае, так мы считали.

За 10 дней, по словам Марины Земсковой, прививку от ковида сделали сотни сотрудников сферы общественного питания. Специальный пункт вакцинации для них был открыт на цокольном этаже Центрального универмага. При этом желающих сделать укол больше, чем количество вакцин, которые предоставляются. Так, в очереди на вакцинацию около 1000 человек, говорит президент Ассоциации отельеров и ресторатов области.

— Руководители предприятий общественного питания, опираясь на договоренности с администрацией области, провели большую работу среди сотрудников. Они объясняли, что вакцинация — единственный путь работать без ограничений, без закрытий, без потери заработной платы, — говорит Марина Земскова. — Ассоциация делает все возможное, чтобы снять напряжение. Но мы будем бессильны в случае нарушения договоренностей и введения новых ограничений. А предприятия могут быть поставлены на грань банкротства.

Решение о введение новых ограничительных мер может принять только глава региона. И не всегда Владимир Сипягин прислушивается к рекомендациям Роспотребнадзора. Например, на пике второй волны пандемии губернатор принял ряд более лояльных мер в отношении бизнеса, чем предлагало надзорное ведомство. Чем дело закончится сейчас, можно только предполагать.

Рост числа заболевших

Стремительный рост числа заболевших оптимизма явно не добавляет. Каждый день в регионе устанавливают все новые рекорды по количеству инфицированных. Сегодня положительные тесты на ковид получили 216 человек. Такими темпами три сотни ежесуточного прироста область может разменять за неделю. И даже не остановится на этом.

— Я не исключаю, что к ежедневному приросту заболевших в районе 300 человек мы можем подойти очень быстро. Ни в первую, ни во вторую волну пандемии нам не приходилось иметь дело с таким количеством инфицированных, — говорит пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Если раньше рост числа заболевших был плавным, то теперь он очень стремительный.

Всего за один месяц, по данным статистики, число заболевших ковидом в регионе увеличилось в 4,5 раза. Если 1 июня было меньше 50 случаев заражения в сутки, сейчас мы уверенно разменяли вторую сотню и продолжаем расти.