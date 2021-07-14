Росгвардия предупредила владимирцев о передвижении воинских колонн

Передвижение воинских колонн затронет Владимирскую область. Большое перемещение боевой техники намечено провести до 30 июля. Об этом сообщили управление Росгвардии по Владимирской области и управление ГИБДД УМВД. Так что если по дороге на дачу или просто по делам увидите бронетранспортёры и иную боевую технику — не удивляйтесь. Это по плану.

Передвижение воинских колонн, кроме региона-33, пройдёт на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

— Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, — говорится в сообщении.

Справка. В составе Росгвардии — полноценные части, отряды спецназа со своей артиллерией, бронетехникой, тактической авиацией и малоразмерным, но хорошо вооруженным флотом. Это полноценная армия, насчитывающая около 200 тысяч штыков, сообщила «Российская газета«.

«Заслон-2021»

Ранее в Росгвардии сообщили о проведении стратегических учений войск нацгвардии «Заслон-2021». В районы проведения учения вошли территории в том числе Центрального федерального округа. Этим, видимо, и объясняется нынешнее перемещение военной техники по владимирским дорогам. Проходящее сейчас — это подготовка к стратегическому учению «Запад-2021».

Учения «Запад-2021» намечены на сентябрь и пройдут совместно с Минобороны России.

— Подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке являются основной целью проводимого учения. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации работы со взаимодействующими органами. И наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приемов совместных действий войск, — сообщил руководитель Росгвардии генерал Виктор Золотов.

В учении принимают участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии.