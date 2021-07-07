Ремонт дороги на улице Дзержинского завершают досрочно

Во Владимире завершается капитальный ремонт дороги на улице Дзержинского. На радость автомобилистам, работы на участке от дома № 13 до пересечения с Октябрьским проспектом закончат раньше срока. По условиям контракта, подрядчик должен сдать объект не позднее 10 августа текущего года. Однако возникающие заторы и конфликтные ситуации между участниками дорожного движения на этом участке областного центра сделали свое дело. Мэрия рапортует, что удалось договориться с подрядчиком о досрочном выполнении работ.

— Подрядчик завершил укладку асфальтового покрытия на проезжей части, осталось нанести разметку, а в ближайшее время рабочие ООО СК «Трасса» приступят к асфальтированию тротуаров, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Общий объем работ по капитальному ремонту улице Дзержинского превышает 12 000 квадратных метров. Стоимость контракта по итогам торгов снизили до 10 миллионов 49 тысяч рублей.

Напомним, что в минувший понедельник ход ремонтных работ на улице Дзержинского оценили эксперты общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги Владимирской области». Также рейд прошел на улицах Красноармейской и Егорова. Выбрали те объекты, на которых возникли трудности. Подрядчиком на них выступает «Строительная компания АСТ».

Общественники пообщались с подрядчиком и выслушали его позицию. Проблема, говорят в «АСТе», в том, что в торгах компания существенно снизила стоимость работ. А теперь, после скачка цен на строительные материалы, она не укладывается в смету.

Мост на Мира ремонтируют в две смены

Пока без сбоев графика ведется капитальный ремонт моста на повороте с улицы Мира ко Дворцу детско-юношеского творчества. Работают в две смены. По плану, ремонт первой половины моста завершится в начале августа. Затем бригады дорожных строителей перейдут на вторую половину объекта.

— На 6 июля бригады подрядчика демонтировали на одной половине моста дорожное полотно, консоли и межбалочные швы. Со стороны улицы Мира закончены работы по сопряжению мостовой конструкции с проезжей частью, в частности установлены шкафная стенка и переходная плита. Сейчас подрядчик приступил к демонтажу сопряжения с противоположной стороны моста, — говорится на сайте мэрии.

Одновременно под мостом выставлены подмостки, с которых рабочие разбирают старую опалубку межблочных швов. Забетонированы 3 из 5 мостовых консолей, оставшиеся консоли планируется забетонировать до конца этой недели.

Работы выполняет ГУП «ДСУ-3». В результате торгов цена контракта была снижена с 18,6 миллиона рублей до 13,76 миллиона рублей. По условиям контракта работы должны завершить до 1 ноября этого года.