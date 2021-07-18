Ребёнок и мужчина погибли при пожаре в Добрятино

Трагедия случилась в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района. Сгорел жилой дом, в огне погибли 10-летняя девочка и ее 43-летний отец. Выжила 41-летняя женщина, с ожогами первой и второй степени она госпитализирована. Возгорание произошло 16 июля ночью.

— В 23.27 в главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Сообщил очевидец, когда дом уже горел по всей площади. Из-за позднего сообщения отстоять дом не удалось, — сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара в жилом доме — 130 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В социальной сети «В Контакте» в паблике объявлен сбор средств для помощи выжившей в происшествии матери.

Другие происшествия

За этим выходные зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Погибло два человека, один пострадал.

Уже сегодня еще один пожар в жилом доме произошел в Кольчугино. Сгорела внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).