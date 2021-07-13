Фракция «Единая Россия» потребовала от губернатора пересмотреть ограничительные меры

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Владимирской области выступила за пересмотр ограничительных мер, введенных указом губернатора 8 июля из-за ухудшения ситуации с ковидом. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЗС. По мнению депутатов, принятые меры являются «драконовскими». Их усугубляет то, что в нашем регионе один из самых низких в России уровней вакцинации, подчеркнули народные избранники.

— Такая ситуация сложилась не вследствие уклонения наших граждан от вакцинации. Нет, люди хотят привиться, но во Владимирской области существует острая нехватка антиковидной вакцины, а это прямая недоработка областной исполнительной власти, — подчеркивают составители заявления. — В такой ситуации считаем большой ошибкой введение губернатором неоправданно жестких ограничительных мер при посещении предприятий общественного питания и бытового обслуживания и требуем их пересмотра.

Смягчить указ

По мнению депутатов, указ необходимо откорректировать и обеспечить жителям области возможность посещать предприятия общественного питания и бытового обслуживания. При этом люди, конечно, должны применять средства индивидуальной защиты и соблюдать меры предосторожности.

Мы публикуем полный текст заявления депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Владимирской области:

Против чего шум?

Ограничительные меры вступили в силу 12 июля. Согласно изменениям, внесенным в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности», для непривитых людей фактически закрыли сферу услуг. Со вчерашнего дня посетить заведения общественного питания, салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии и сауны можно только людям, прошедшим вакцинацию, имеющим сертификат переболевшего или отрицательный результат ПЦР-теста.

Аналогичные требования — к клиентам фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан. Без документа об иммунизации нельзя проходить в клубы, дискотеки, кинотеатры и кинозалы.

А с 15 июля 2021-го печальная судьба ждет и гостиничный бизнес.

Места временного проживания — гостиницы, гостевые дома, шале, бунгало — будут размещать вновь поступающих граждан по новым правилам.

Против ограничений уже выступили представители бизнеса. Предприниматели не только запустили петицию за отмену указа губернатора, но и обратились в прокуратуру. При этом представители сферы услуг отказались обсуждать вопрос с первым вице-губернатором области и настаивают на диалоге с Владимиром Сипягиным.