Работы по замене теплосетей идут по всему Владимиру

Во Владимире полным ходом идет ремонт теплосетей. К концу недели энергетики переместились из центральной части города в восточную. Компания «Т Плюс» приступила к реконструкции третьей части тепловой сети в районе улицы Егорова. По проекту будет заменено 773 метров разводящего трубопровода.

Стоимость работ составит 11,7 млн рублей.

Два предыдущих участка по этой улице были заменены в 2019-2020 годах. На месте старых труб появятся современные в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля. Она позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.

— Во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений. При этом срок ограничения составит не более 2-х дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории, — сообщили в пресс-службе владимирского филиала «Т Плюс».

География работ

Ранее работы велись на улице Мира, напротив сквера Победы. Сейчас траншеи закопали, асфальт уже восстановили. На сегодняшний день работы по обновлению теплосетей во Владимире проводятся еще на 20 участках.

Три объекта, пояснили в «Т Плюс», будут завершены в ближайшие две недели. Это на Красноармейской у СИЗО, где в мае частично перекрывали дорогу, чтобы переложить участок под проезжей частью.

Наполовину выполнили работы на Офицерской и Разина. Там замене подлежит большой участок длиной почти три километра. Работы планируют завершить к середине августа. Движение на этом участке ограничивали пока только один раз, на несколько часов в ночное время.

Ремонт теплосетей ведётся во Владимире с мая. Всего за сезон на замену 20 км труб потратят 450 миллионов рублей.

Подходят к концу работы на проспекте Ленина у ТЦ «Крейсер». Там заменили 560 метров трубопровода.

Что на очереди

Из масштабных объектов на очереди — перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Не исключено, что именно с этим связано промедление подрядчика по ремонту дорог. Старый асфальт сняли, а новый никак не положат. Дорожники и энергетики договариваются о сроках и этапах работ.

Одновременно с ремонтом и реконструкцией на теплосетях проводятся гидравлические испытания для обнаружения слабых мест. Сейчас они активно проводятся в Ленинском районе. Всего с начала летней ремонтной кампании проверено133опрессовок, проверено 225 км трубопроводов (в однотрубном исчислении), что составляет 45 % от общего объема.

— В ходе работ давление в тепловых сетях повышают в полтора раза, для того чтобы выявить на трубопроводах слабые места и своевременно провести ремонты. На сегодняшний день по итогам проверок было выявлено 80 дефектов. Средней срок отключения горячего водоснабжения для проведения испытаний во Владимире составляет 8 суток, при этом максимальное ограничение подачи ГВС не превышает нормативные 14 дней, — уверяют в пресс-службе «Т Плюс».

Гидравлические испытания должны завершиться к сентябрю, а все ремонты – к октябрю. До зимы все подрядчики должны справиться с ликвидацией всех разрытий. Все траншеи должны быть закопаны, а асфальт и газоны – восстановлены.

Чтобы ускорить сроки благоустройства после ремонта теплосетей, можно звонить в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20.