Пётр Мамонов покинул этот мир

Умер Пётр Мамонов — замечательная творческая личность, яркая, самобытная, неповторимая. Подавляющему числу соотечественников он знаком по фильмам Павла Лунгина «Такси-Блюз», «Царь» и «Остров». Гораздо меньшее число россиян помнят песни «Звуки Му» — скорее, просто слышали о существовании такой группы. Две последние из перечисленных картин «вылепили» образ Мамонова, с которым его, видимо, всегда будут ассоциировать: стоика, философа, обуреваемого внутренними страстями — без малого юродивого. «Царь» снимался во Владимирской области, в Суздале, что даёт нам право ощутить свою причастность к ушедшему герою.

«Царь» и другие

В съёмках фильма «Царь» в 2008 году участвовали десятки, если не сотни жителей Суздаля и Владимира. Среди них были и сотрудники тогдашних наших редакций — телеканала «Мир ТВ» и газеты «Призыв». Остались кое-какие воспоминания о кинопроцессе, при желании можно было бы найти тех, кто видел Петра Мамонова, а может быть, даже обменялся с ним двумя-тремя словами.

Но вряд ли это добавит что-то существенное в образ исполнителя главной роли. Скорее, напомнит Лениниану, когда каждый «нёсший бревно» с Ильичом накатал изрядно мемуаров. Это ни к чему, тем более что сейчас при желании можно найти и записи передач Петра Мамонова, и его книги «Птица Зу» и «Закорючки», и литературу о нём самом, фильмы и спектакли с его участием, наконец, интервью — да вот хотя бы недавнее с Ксюшей Собчак.

Ну, а «местный компонент» в связке с именем Петра Николаевича Мамонова предлагаем заполнить ранее выходившими материалами «Призыва»:

Церемония прощания с Петром Мамоновым пройдёт завтра, 17 июля, в 9.30 в Донском монастыре. Похороны состоятся в городе Верее в Подмосковье, сообщила ТАСС вдова Ольга Мамонова.