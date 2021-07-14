Пять автобусов «АДМ» сгорели на парковке во Владимире

Крупный пожар на парковке компании «АДМ» произошел минувшей ночью во Владимире. Огонь уничтожил сразу пять автобусов перевозчика. Сообщение о пожаре на улице Гастелло, 11, поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 02.35.

Поздний вызов

Вызов был поздний. Когда пожарные были на месте, автобусы уже полыхали открытым пламенем.

— На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение 5 автобусов. Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Площадь пожара составила 150 кв. метров.

О причинах случившегося пока не говорится. Между тем в группе «PRO Транспорт» Владимир News» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что на парковке перевозчика сначала раздался хлопок, затем появилось пламя, охватившее территорию предприятия. Точные причины случившегося установят дознаватели МЧС.

К ликвидации возгорания привлекались 7 единиц техники и 17 человек личного состава МЧС.

Перевозчик уходит

Компания «АДМ» уже несколько лет арендует бывшее троллейбусное депо «Владимирпассажиртранса» на улице Гастелло. Там находятся мастерские для ремонта и обслуживания транспортных средств, площадка для стоянки, а также административное здание. Если бы возгорание оперативно не потушили, масштаб пожара мог оказаться куда разрушительнее.

Накануне стало известно, что компания «АДМ», еще недавно крупнейший перевозчик областного центра, отказывается от двух последних автобусных маршрутов — № 26 и 28 — и покидает Владимир. Подробнее об этом «Призыв» расскажет уже в ближайшем материале.