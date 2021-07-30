Пункт вакцинации от коронавируса откроется в ВлГУ

Студенты, преподаватели и сотрудники ВлГУ смогут привиться от коронавирусной инфекции в здравпункте университета. 5 августа прививочный пункт откроется в главном корпусе вуза, расположенном на улице Горького, 87, кабинет № 121.

Паспорт, полис, СНИЛС

Запись на процедуру будет проходить в дирекции института или у руководителя структурного подразделения.

— Также заявку можно отправить по электронной почте: malahova@vlsu.ru. Контактное лицо – начальник управления кадров Марина Михайловна Малахова, телефон (4922) 47-99-15, — уточняет пресс-служба опорного вуза.

На процедуру вакцинации необходимо принести с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования: оригиналы и ксерокопии данных документов.

Пока же вакцинация преподавателей, сотрудников и студентов ВлГУ проводится в городской поликлинике № 2, расположенной в областном центре на улице Никитской, д. 5. Для того чтобы пройти процедуру, необходимо обратиться к администратору поликлиники или заранее записаться по телефону 77-31-53.

Напомним, что сфера образования входит в перечень отраслей, 60% сотрудников которой обязаны привиться от коронавируса в срок до 15 сентября. Несоблюдение указа губернатора и постановления Роспотребнадзора грозит получением штрафов.

Вакцинация и ревакцинация

Вакцинация от коронавируса продолжается во Владимирской области. На территории региона сейчас развернуты 56 стационарных прививочных пунктов.

— Также у нас работают 20 мобильных бригад, в том числе на территории гипермаркета «Глобус» и гастромаркета на Студеной горе. Также реализована возможность проведения вакцинации в фельдшерско-акушерских пунктах, — сообщила в ходе брифинга, посвящённого эпидситуации, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.

Представитель облздрава также заявила, что в регионе началась ревакцинация населения. Для этих целей область впервые получила 6524 дозы новой однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Препарат предназначен не только для ревакцинации тех, кто уже привился от коронавирусной инфекции, но и для переболевших COVID-19 в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом в облздраве подчеркивают, что решение о том, какую именно получить вакцину, определяет лечащий врач в зависимости от анамнеза и на основании осмотра, которой каждый пациент проходит в обязательном порядке.

На этой неделе областные власти заявили, что ситуация с наличием препаратов в регионе постепенно стабилизируется. За последние две недели регион получил порядка 70 тысяч доз вакцин.