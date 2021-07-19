Производство поддельных ПЦР-тестов накрыли в Ковровском районе

В Ковровском районе подделывали и сбывали справки об отсутствии COVID-19. Изготовление фиктивных документов пресекли сотрудники полиции в одной из деревень. Точка сбыта «липовых» ПЦР-тестов располагалась в частном доме.

500 рублей за экземпляр

Фальшивые документы злоумышленники продавали клиентам от 500 рублей за один экземпляр.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли несколько готовых поддельных справок о ПЦР-тестах, системный блок, технику и приспособления для изготовления справок.

— Изъятое направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Владимирской области, — сообщает информационный интернет-портал МВД Медиа.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Спрос на ПЦР-тесты

Желающих сдать ПЦР-тест с каждым днем становится все больше. Одним они нужны для работы, другим — для путешествия, например, в Краснодарский край, третьим — для заселения в гостиницу. ПЦР-тест требуется для подтверждения отсутствия коронавируса. Срок действия такого документа всего 72 часа, а цена весьма высокая — от 1100 до 3000 за срочность. Вот этим и пользуются злоумышленники, предлагая фальшивый документ в разы дешевле.

Ранее «Призыв» рассказывал, что прокуратура нашла сайты, торгующие свидетельствами о сдаче Единого государственного экзамена. Посетителям там предлагали документ, выполненный на бланке Гознака. Вход на эти сайты свободный, не требующий регистрации.

Надзорное ведомство направило в Кольчугинский городской суд пять административных исковых заявлений о признании размещенной на сайтах информации запрещенной на территории нашей страны. Порталы прокуратура потребовала заблокировать.