Привились и заболели: настоящие истории владимирцев

За всю пандемию во Владимирской области коронавирусом заразились больше 39 тысяч человек. На 14 июля ковид унес 1325 жизней. В России каждый день от этой инфекции умирают более 700 человек. И это много для болезни, от которой есть действующая вакцина. Но и прививка не дает 100-процентной гарантии. В этом убедились герои нашей истории — владимирцы, которые заболели ковидом, несмотря на то, что были привиты. Имена некоторых героев мы изменили по соображениям безопасности.

Всей семьей

— Сначала заболела мама. Мы даже не подозревали ковид — вся семья привита. Поднялась температура, появился насморк, расстройство желудка, — вспоминает Ирина Новикова.

Ирина мама вакцинировалась первой из семьи. Второй компонент ей вкололи в марте. В мае обе прививки сделали самой Ирине, а ее отец вакцинировался последним.

— А потом заболел папа. Причем это, выходит, случилось через два дня после того, как он получил второй компонент. Затем ковид добрался и до меня, — продолжает Ирина.

Заболеть могут все. Даже привитые. Этот факт никто никогда не скрывал. Ни одна вакцина не дает 100-процентную гарантию. Во-первых, около 10 процентов людей в принципе не восприимчивы ни к каким вакцинам, во-вторых, данные по «Спутнику V» (именно им были привиты все герои нашей истории) свидетельствуют о его 90-процентной эффективности.

Это, кстати, не означает, что из 100 привитых 10 заболеют. Это расчет индивидуальных рисков для каждого отдельно взятого привитого человека. То есть 90-процентная защита будет лично у вас.

Случай Ирины и ее семьи, конечно, очень нетипичный даже для такой статистики. Они привились в разное время, а заболели все вместе. Сама Ирина считает, что они подхватили индийский штамм, поэтому вакцина оказалась неэффективной. В пользу этой версии нетипичные для «классического» ковида желудочно-кишечные проявления.

Дельта

Информация о таких симптомах индийского штамма «Дельта» периодически появляется в СМИ. Однако согласно данным научного проекта The COVID Symptom Study, в рамках которого заболевшие заносили свои симптомы в специальное приложение, рвота и диарея среди проявлений нового штамма не встречались.

— Я вначале не поверила, что у меня ковид, — рассказывает Анна Рыбникова (имя изменено), — думала, пересидела под кондиционером. Пошла в поликлинику в обычную очередь.

Когда врач сказал Анне, что в легких что-то не в порядке и очень похоже, что это коронавирус, женщина улыбнулась и сообщила о том, что привита.

— Бывает, — ответил врач.

Непорядок в легких выразился в 16-процентном поражении. Анна 12 дней провела дома, температура периодически поднималась до 37, была слабость, болели мышцы, кости. А вот муж Анны (тоже привитый) не заболел, несмотря на достаточно тесный контакт.

Кстати, о новом штамме. Это новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный и описанный в Индии. Так же известен, как «Дельта». Из-за более высокой по сравнению с ранее циркулировавшими штаммами заразности «индийский ковид» стал самой распространенной на территории России разновидностью.

И действительно, по результатам лабораторных исследований «Спутник V» несколько хуже защищает от «Дельты», но полностью иммунизированные люди по-прежнему защищены от тяжелого течения болезни.

Не легкое, но и не тяжелое

Анна Рыбникова перенесла то, что называют легким течением ковида. Ирина Новикова, ее папа и ребенок (8-летний сын Ирины также заболел) — тоже. А вот Ирина мама с 36-процентным поражением легких попала в больницу.

— Вызвали «скорую», увезли на КТ, потом стали искать, куда положить. В итоге мама оказалась в Судогде. Говорят, что во Владимире пациенты лежат уже в коридоре, мест нет, — рассказывает Ирина.

Мама Иры до сих пор лежит в судогодской инфекционке — чувствовать она себя стала лучше, сатурация хорошая, температуру сбили, но ПЦР продолжают приходить положительные, а из-за агрессивного лечения начались проблемы с желудком и печенью.

Муж Татьяны Скорых три дня температурит — 38,5. Жалуется на слабость, кашель, головную боль. Вторую дозу «Спутника» он получил 28 апреля. А на днях он получил положительный ПЦР.

— Не знаю, как было бы без вакцинации, но легким течением я бы это не назвала, — качает головой Татьяна.

Конечно, случай супруга Татьяны и, тем более, мамы Ирины нельзя назвать легким течением, но тяжелым — тоже не стоит. А именно от тяжелых последствий (более 50% поражения легких, подключение к ИВЛ) должны защищать вакцины. И, судя по всему, защищают.

Довод «за»

Ирина Новикова, кстати, больше всего переживала за своего папу. Он у нее передвигается на коляске и имеет кучу сопутствующих заболеваний.

— Но у папы ковид протекает легко, лечится дома под контролем фельдшера, — говорит Ира.

Анна Рыбникова переживала за мужа, у которого сахарный диабет. Супруг Анны, напомню, не заразился.

— Я считаю, что прививка нам помогла. Думаю, что мы могли бы заболеть очень тяжело. Я выступала за вакцинацию и продолжаю это делать. Наш случай – это не довод против, это довод за то, чтобы сделать прививку.

— Сначала я подумала: ну как же так, прививка не помогла? — говорит Ирина Новикова. — Но если бы мы все заболели, будучи непривитыми, я бы корила себя за то, что мы не вакцинировались. А сейчас я знаю, что сделала для своей семьи все, что могла.

Муж Татьяны Скорых (имя изменено) тоже не жалеет о вакцинации.

— Это его стойкая позиция была, что нужно сделать эту прививку. Он очень боялся заболеть и считает, что если бы не привился, то уже его не было бы с нами. Или болезнь протекала бы намного тяжелее.

Для каждого конкретного человека невозможно сказать, как бы у него протекал ковид без прививки. Поэтому бессмысленно спрашивать, насколько сильно прививка облегчила болезнь лично ему.

А теперь личная позиция автора материала. Друзья, можно сколько угодно рассуждать о том, что наша вакцина не одобрена ВОЗ. Если у вас есть выбор, вакцинируйтесь чем угодно — хоть Pfizer или Moderna. Но у большинства из нас выбор стоит несколько по-другому: либо вакцина, либо болезнь. Ну и давайте чисто логически рассудим: как вакцина, которая содержит только кусок вируса, может быть опаснее целого вируса?

Да, вакцина, как видно из историй наших героев, не дает абсолютной гарантии, что вы не заболеете. Но и парашют раскрывается не в ста процентах случаев. Однако, выпрыгнув из самолета, будет странно не попытаться его раскрыть.