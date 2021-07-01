При строительстве Рпенского проезда сменились приоритеты

Во Владимире полным ходом идёт строительство Рпенского проезда. Он разгрузит улицы Большую Нижегородскую, Мира и Добросельскую и возьмёт на себя поток транзитного транспорта. Сейчас основной этап работ – возведение моста через реку Рпень. А позже будут строить развязку на Мира-Почаевской, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства области Ринат Шаниязов.

— Наша главная задача на этот год — выставить опоры моста, сделать пролётные строения. На объекте с ноября 2020 года уже частично выполнены подпорные стенки. Идёт переустройство линий электропередач, канализации. Бур работает, вбивает сваи, грейдер выравнивает грунт и подушку под дорогу. Темпы работ хорошие. Идём по графику, — доложил Ринат Шаниязов.

Между тем такой порядок работ означает смену приоритетов. Два месяца назад на пресс-конференции вице-губернатор Роман Годунин уверял, что первую часть Рпенского проезда запустят уже в этом году. Как раз на участке Почавской и Мира успели переложить коммуникации, проложили новые и вплотную подошли к строительству дорогу. А теперь на тебе – мост!

Первым делом — переправа

Мост через Рпень, как более масштабный объект, хотели основательно делать в 2022-м. Теперь порядок изменили. Почему?

За минувшее время из событий, лежащих на поверхности, можно назвать только скандал с аукционом на проведение работ по Рпенскому проезду. Там узрели картельный сговор, в отношении Романа Годунина возбудили уголовное дело. Но договор о подряде ничтожным не признали, работы ведёт указанная в нём организация. Так что юридические ли передряги повлияли на приоритетность объектов или что-то другое, сказать пока сложно.

Длина Рпенского проезда — 2,1 километра. Стоимость — 2,07 миллиарда рублей.

Относительно же скандального аукциона директор департамента транспорта Ринат Шаниязов осторожно заметил: «Вице-губернатор поторопился». Само собой, резче или откровеннее в адрес непосредственного руководителя он высказаться не мог.

Трудности развязки

С развязкой дороги оказалось сложно. По ней готово только предпроектное решение. И обсуждаются варианты финансирования. То есть это будет отдельный объект.

При этом Ринат Шаниязов пояснил, что поэтапно Рпенский проезд сдаваться не будет. И его строительство, в лучшем случае, завершат осенью 2022 года.

Мост же через реку Рпень — самый сложный и наиболее затратный объект строительства.

Мост будет выполнен из монолитных плит и сталежелезобетонных балочных конструкций. Его длина — 185 погонных метров. Стоимость — 665 миллионов рублей. Деньги идут в том числе по федеральной программе повышения безопасности дорог. Ведь ввод Рпенского проезда позволит уменьшить число трагических случаев, связанных с транспортом.

— Мы работаем над минимизацией смертельных ДТП. Поэтому важно разгрузить магистрали, развести транспортные потоки. Эта развязка улучшит ситуацию, — уверен Ринат Шаниязов.

На стройке оживленно

С ноября 2020 года на Рпенский проезд уже выделено 954 миллиона рублей. Нормативный срок его строительства — 29 месяцев. Но подрядчик, госпредприятие «ДСУ-3», рассчитывает сдать объект раньше.

На участке сейчас трудятся сразу несколько бригад. Заняты переустройством инженерных сетей, выравниванием земляного слоя и основания дороги, а монтажом свай занимается с десяток субподрядных организаций.

На Рпенском проезде для укрепления грунта в промзоне и берегов реки потребуется 3000 свай.

Движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам. Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону.

Там сделают и новые остановки общественного транспорта. Это будут остановочные площадки с павильонами на Почаевской и Юбилейной.