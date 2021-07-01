Сваи на Рпенском будут крепить основание дороги

При строительстве Рпенского проезда сменились приоритеты

Дорогу запустят не раньше конца 2022 года

Во Владимире полным ходом идёт строительство Рпенского проезда. Он разгрузит улицы Большую Нижегородскую, Мира и Добросельскую и возьмёт на себя поток транзитного транспорта. Сейчас основной этап работ – возведение моста через реку Рпень. А позже будут строить развязку на Мира-Почаевской, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства области Ринат Шаниязов.

— Наша главная задача на этот год — выставить опоры моста, сделать пролётные строения. На объекте с ноября 2020 года уже частично выполнены подпорные стенки. Идёт переустройство линий электропередач, канализации. Бур работает, вбивает сваи, грейдер выравнивает грунт и подушку под дорогу. Темпы работ хорошие. Идём по графику, — доложил Ринат Шаниязов.

Ринат Шаниязов директор департамента транспорта и дорожного хозяйства

Ринат Шаниязов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства

Между тем такой порядок работ означает смену приоритетов. Два месяца назад на пресс-конференции вице-губернатор Роман Годунин уверял, что первую часть Рпенского проезда запустят уже в этом году. Как раз на участке Почавской и Мира успели переложить коммуникации, проложили новые и вплотную подошли к строительству дорогу. А теперь на тебе – мост!

Первым делом — переправа

Мост через Рпень, как более масштабный объект, хотели основательно делать в 2022-м. Теперь порядок изменили. Почему?

За минувшее время из событий, лежащих на поверхности, можно назвать только скандал с аукционом на проведение работ по Рпенскому проезду. Там узрели картельный сговор, в отношении Романа Годунина возбудили уголовное дело. Но договор о подряде ничтожным не признали, работы ведёт указанная в нём организация. Так что юридические ли передряги повлияли на приоритетность объектов или что-то другое, сказать пока сложно.

На Рпенском проезде много техники

На Рпенском проезде много техники

Длина Рпенского проезда — 2,1 километра. Стоимость — 2,07 миллиарда рублей.

Относительно же скандального аукциона директор департамента транспорта Ринат Шаниязов осторожно заметил: «Вице-губернатор поторопился». Само собой, резче или откровеннее в адрес непосредственного руководителя он высказаться не мог.

Трудности развязки

С развязкой дороги оказалось сложно. По ней готово только предпроектное решение. И обсуждаются варианты финансирования. То есть это будет отдельный объект.

При этом Ринат Шаниязов пояснил, что поэтапно Рпенский проезд сдаваться не будет. И его строительство, в лучшем случае, завершат осенью 2022 года.

На Рпенском прокладывают новые коммуникации

На Рпенском проезде прокладывают новые коммуникации

Мост же через реку Рпень — самый сложный и наиболее затратный объект строительства.

Мост будет выполнен из монолитных плит и сталежелезобетонных балочных конструкций. Его длина — 185 погонных метров. Стоимость — 665 миллионов рублей. Деньги идут в том числе по федеральной программе повышения безопасности дорог. Ведь ввод Рпенского проезда позволит уменьшить число трагических случаев, связанных с транспортом.

— Мы работаем над минимизацией смертельных ДТП. Поэтому важно разгрузить магистрали, развести транспортные потоки. Эта развязка улучшит ситуацию, — уверен Ринат Шаниязов.

На стройке оживленно

С ноября 2020 года на Рпенский проезд уже выделено 954 миллиона рублей. Нормативный срок его строительства — 29 месяцев. Но подрядчик, госпредприятие «ДСУ-3», рассчитывает сдать объект раньше.

С десяток субподрядчиков работает на Рпенском проезде

Десяток субподрядчиков работают на Рпенском проезде

На участке сейчас трудятся сразу несколько бригад. Заняты переустройством инженерных сетей, выравниванием земляного слоя и основания дороги, а монтажом свай занимается с десяток субподрядных организаций.

На Рпенском проезде для укрепления грунта в промзоне и берегов реки потребуется 3000 свай.

Полотно Рпенского проезда проложено

Полотно Рпенского проезда проложено

Движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам. Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону.

Там сделают и новые остановки общественного транспорта. Это будут остановочные площадки с павильонами на Почаевской и Юбилейной.

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: ,