Президент подписал указ о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми

Владимир Путин подписал указ о выплате семьям, имеющих детей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Президента России. Согласно документу, получить средства социальной поддержки смогут родители детей от 6 до 18 лет.

10 тысяч рублей получат все дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Речь идет о 10 тысячах рублей, выплату которых глава государства обещал во время послания Федеральному Cобранию. Владимир Путин отметил тогда, что подобная помощь поможет собрать детей к новому учебному году.

При этом на деньги могут рассчитывать мамы и папы малышей, которые в этом году в школу не идут. Но до 1 сентября им должно исполниться 6 лет. Об этом Владимир Путин заявил в ходе ежегодной прямой линии. Он отметил, что помощь это разовая и стоит потратить средства на подготовку детей к учебному году.

Кроме того, рассчитывать на 10 тысяч рублей могут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо их родители (законные представители).

Как оформить выплаты

Рассчитывать на единовременную выплату семьи с детьми могут до начала нового учебного года. Получить деньги можно с августа по декабрь, сказано в документе. Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года.

Оформить заявление на 10 тысяч рублей можно будет и через портал госуслуг. Опция будет доступна с 15 июля. Соответствующее окошко уже появилось в перечне выплат. Обратиться можно и в МФЦ, и в отделение соцзащиты.

Стоит отметить, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер соцподдержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Правительству РФ необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данного указа, а также определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты, говорится в документе.