Представительница Владимирской области Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой

Ангелина Мельникова выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Гимнастка, представляющая на соревнованиях Владимирскую и Воронежскую области, победила в командном многоборье вместе с другими спортсменками из России: Викторией Листуновой, Владиславой Уразовой и Лилией Ахаимовой. По итогам четырех видов команда набрала 169,528 балла. Серебряными призерами стали американки — 166,096 балла. Бронзу завоевали гимнастки из Великобритании — 164,096.

Женское «золото» по спортивной гимнастике в командных соревнованиях – первая подобная награда в истории России.

Борьба за «золото»

Российские гимнастки захватили инициативу уже с упражнений на первом снаряде и смогли получить преимущество у своих главных конкуренток – спортсменок из США. На брусьях россиянки снова показали отличный результат. Сложнее дались нашим гимнасткам упражнения на бревне. Осечки допустили две спортсменки — Владислава Уразова и Ангелина Мельникова. Американки сократили разрыв. Однако на заключительном этапе россиянки выступили блестяще. Победную и уверенную точку поставила Виктория Листунова, выполнив идеально и задорно свою программу. Ее оценка составила — 14,166 балла.

Справка. Ангелина Мельникова – заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата мира, многократный победитель чемпионатов Европы и России.

Ангелина Мельникова еще и лидер российской женской сборной по гимнастике. Незадолго до Олимпиады гимнастке пришлось изменить музыкальный фрагмент, под который она выступала в вольных упражнениях. Возникли сложности с авторскими правами.

Вторая победа гимнастов

Напомним, что днем ранее «золото» в командном зачете завоевали спортивные гимнасты нашей сборной. И в составе ее также спортсмен, представляющий Владимирскую область. Это гимнаст Артур Далалоян.

Как пояснил «Призыву» директор Владимирской школы спортивной гимнастики олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева Виталий Иванчук, подготовка спортсмена тренерами сразу двух регионов направлена на достижение максимального результата.

— Все спортсмены нашей сборной представляют два региона. Несколько лет назад было принято решение о совместной подготовке Артура Далалояна для достижения максимального результата. Мы подписали договор, Артур сдает параллельный зачет Москве и Владимирской области. Тренерская помощь, судейская помощь, консультация двух регионов дают больший результат. И «золото» на Олимпиаде это доказывает, — рассказал Виталий Иванчук и пояснил, что Ангелина Мельникова также представляет два региона.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.