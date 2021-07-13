Предприниматели выдвинули ультиматум и обратились в прокуратуру

Бизнесмены Владимирской области заявили о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в сфере услуг после введения жестких ограничений по коронавирусу. Кафе, рестораны, бары, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, солярии и сауны закрылись для большинства жителей региона и оказались на грани банкротства. О кризисном положении тысяч предприятий сообщили представители бизнес-сообщества в пресс-релизе, разосланном в редакции СМИ. Ситуация требует вмешательства высшего должностного лица региона, считают бизнесмены.

Стоит отметить, что само послание носит отчасти ультимативный характер. Представители бизнеса отказались от встречи с первым заместителем губернатора области. И настаивают на диалоге с Владимиром Сипягиным.

— Хотим заметить, что у господина Ремиги была возможность пообщаться с бизнес-сообществом 8 июля на собрании Ассоциации отельеров и рестораторов, представителей сферы услуг и развлечений, которая прошла в открытом режиме с приглашением СМИ. Время и место проведения было известно чиновникам администрации области, — отмечено в пресс-релизе объединенных предприятий сферы услуг. — Вместо открытого диалога администрация области поспешила опубликовать указ прямо во время обсуждения предложенных ими ограничений. За прошедшие четыре дня мы так и не услышали от губернатора каких-либо комментариев по принятому указу.

Предложение власти

Вчера вечером Александр Ремига обратился к бизнесменам через социальные сети. Он сообщил, что готов обсудить поступающие предложения и даже выработать решение по условиям смягчения ограничений. Однако собираться чиновник решил не со всеми вместе, а по отдельности: сначала представители фитнес-клубов и салонов красоты, потом сотрудники кинотеатров и детских центров и, наконец, общепит и объекты туризма.

— Основная цель этих встреч в том, чтобы выработать решения по смягчению действий указа. Огромное количество конструктивных предложений поступает ко мне в социальные сети и по официальным каналам, и важно все эти предложения совместно обобщить. И, конечно, ваши мнения услышать, чтобы это были не мнения отдельных людей по направлениям, а в совокупности общее решение. И по результатам совместной работы выйдем с предложением в адрес губернатора Владимирской области, — сообщил Александр Ремига.

А уже сегодня, впервые с момента введения на территории региона жестких ограничительных мер, губернатор сам поднял эту тему. На своей странице в соцсетях Владимир Сипягин отметил, что предложение пускать переболевших ковидом людей на объекты общепита и сферы услуг выдвинул он. После этого указ «О введении режима повышенной готовности» был скорректирован. Однако встречаться с бизнес-сообществом глава региона, судя по всему, не готов. И ждет диалога предпринимателей со своим замом.

— Я дал команду экономическому блоку администрации собрать представителей всех этих бизнес-сфер для обсуждения ограничительных мер. Составлен график встреч для более детальной проработки вопросов. После каждой встречи мне будут докладывать о её итогах, в дальнейшем оперативный штаб будет принимать решения с учётом результатов обсуждений, — написал Владимир Сипягин на личном аккаунте во «ВКонтакте».

Обращение в прокуратуру

Сами предприниматели идут на решительные меры. Они подготовили обращение в прокуратуру. Происходящее представители отрасли называют локдауном в работе сферы услуг, общепита и туристической отрасли. Более того, они считают, что в регионе была «узаконена дискриминация непривитых граждан и сегрегация по признаку наличия или отсутствия у гражданина сертификата о вакцинации».

Ограничения ущемляют права бизнеса и жителей региона, считают предприниматели.

— Ограничительные меры, содержащиеся в указе, по своей сути являются «социальным шантажом». Права граждан, проживающих на территории Владимирской области, на получение услуг в сфере общественного питания, досуга, фитнеса, красоты и многих других теперь зависят от вакцинации. Фактически отказ от вакцинации прямо приведет к лишению этих прав, — отмечается в обращении.

Свои просьбы предприниматели изложили коротко. Они хотят, чтобы была проведена проверка изложенных в заявлении фактов. Кроме того, бизнесмены настаивают на отмене указа № 106 от 08.07.2021 года как не соответствующего нормам действующего законодательства.

В третьем пункте обращения речь идет о необходимости не допустить нарушение прав предпринимателей на осуществление предпринимательской деятельности, а также прав граждан – потенциальных потребителей товаров, работ и услуг.

Подпись под обращением в прокуратуру, которое переслали в редакцию «Призыва» предприниматели, поставил и председатель Владимирского областного отделения «Опора России» Александр Захаров. Параллельно свой вариант обращения поступил в надзорное ведомство от Асоциации отельеров и рестораторов области. В документе сказано, что ограничения, введенные на территории региона, самые жесткие в стране. Бизнесмены считают, что указ незаконно ограничивает деятельность предприятий сферы услуг.

— Выпуская очередные ограничения сотрудники исполнительной власти не поднимают вопрос, как выжить, как кормит семьи простым работникам сферы гостеприимства, салонов красоты, оставленных без работы, без денег, со счетами за ЖКХ? Как говорится в русской пословице: «Сытый голодному не разумеет», — отмечено в обращении.

Предприниматели подсчитали, что ежемесячно среднее заведение общественного питания из-за веденных ограничений будет нести колоссальные убытки. При этом надо будет платить заработанные платы, налоги, коммунальные платежи, аренду. Обеспечивать товарный запас. Прямые затраты составят два миллиона рублей. И где взять эти деньги при пустых залах, не понятною

Петиция за отмену указа

Накануне была создана петиция за отмену указа губернатора. Обращение уже набрало около шести тысяч подписей. Документ активно распространялся через социальные сети с хештегом #УНАССВЯЗАНЫРУКИ.

— Введенные ограничения с вашей стороны фактически уничтожат сферу услуг Владимирской области, поставят на грань банкротства предприятия, приведут к увольнению работников, неплатежам по обязательствам, — отмечено в петиции.

Главная просьба представителей бизнеса — отложить введение жестких ограничений до 1 сентября. Обеспечить необходимое количество вакцин и расширить основания для заселения в отели. Например, ключи от номера выдавать людям с наличием антител и справкой о медицинских противопоказаниях.

Проще закрыться

Жесткие ограничения для сферы услуг и общепита вступили в силу 12 июля. Теперь посещать кафе, бары, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, сауны и фитнес-центры могут только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие ковидом менее полугода назад и имеющие на руках отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия которого три дня).

А с 15 июля 2021-го печальная судьба ждет и гостиничный бизнес. Места временного проживания — гостиницы, гостевые дома, шале, бунгало — будут размещать вновь поступающих граждан по новым правилам.

Большинство жителей области фактически остались за дверью. Прививку от ковида, по информации «Белого дома», сделали всего 168 тысяч жителей региона. Переболели, согласно статистике, чуть меньше 40 тысяч человек. В сумме получается около 200 тысяч. Для области с населением 1 342 000 человек это мало.

Предприниматели уже заявили, что первый день ограничительных мер снизил поток клиентов более чем на 80%. При таких условиях, не скрывают бизнесмены, это хуже локдауна. Многим проще и дешевле закрыться.

Не выполняют указ

При этом, судя по всему, готовы соблюдать ограничения далеко не все. Накануне было людно во многих кафе. И вряд ли у всех посетителей общепита есть сертификат о вакцинации. Просто без клиентов бизнес не выживет. Предпринимателям приходится на свой страх и риск нарушать указ.

Чем закончится это противостояние, сказать сложно.

Власти считают, что они руководствуются в принятии решений заботой о здоровье жителей региона. При этом бизнесмены не понимают, почему именно сферу услуг сделали «ответственной» за распространение вируса. Гораздо больше риск заболеть в переполненных автобусах. Но остановить движение общественного транспорта, понятное дело, невозможно.