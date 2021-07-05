День огурца

Праздник Огурца в Суздале отменили из-за коронавируса во второй раз

Юбилейные торжества опять перенесли

Один из знаковых летних праздников Владимирской области вновь перенесли из-за пандемии коронавируса. Это Праздник Огурца в Суздале. В связи с резким увеличением показателя заболеваемости местная администрация рекомендовала отменить это мероприятие. Об этом сообщает Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Двадцатый по счету

Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника надеются, что в ближайшее время все вернется в привычное русло, продолжают готовить другие мероприятия, чтобы порадовать друзей и посетителей, и желают всем крепкого здоровья. Берегите себя! – говорится в сообщении пресс-службы.

Праздника Огурца в 2021 году не будет.

Главное туристическое событие июля в Суздале проводится ежегодно во вторую-третью субботу второго летнего месяца— в период активного сбора урожая. Традиционная площадка для проведения ярмарочного торжества — Музей деревянного зодчества и быта. Праздничные площадки собирают до 18 тысяч гостей, при том что население Суздаля всего 10 тысяч. Последний раз Праздник Огурца отмечался в 2019 году. В 2020-м праздник отменили из пандемии коронавируса.

день огурца в суздале

Последний раз праздник отмечали в 2019 году

Справка. Праздник Огурца был придуман работниками Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В прошлом году праздник должен был стать юбилейным — двадцатым по счету.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за роста заболеваемости COVID-19 отменили концерт в День семьи, любви и верности в Муроме. Праздник будет локальным, 8 июля будут проводиться онлайн-акции.

Отменят 80% соревнований

Внесла коррективы пандемия и в спорт. Судьба запланированных на июль и август массовых спортивных мероприятий также напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

По предварительным оценкам, до 80 процентов мероприятий мы будем вынуждены перенести. В их числе, скорее всего, будут День физкультурника и фестиваль пляжных видов спорта. Ситуация по коронавирусу осложняется, мы не имеем права рисковать здоровьем людей. Безусловно, отборочные мероприятия для наших спортсменов проводить планируем, мы ведём сейчас большую агитационную кампанию в плане вакцинации спортсменов, − сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.

За минувшие сутки коронавирусом во Владимирской области заболели 237 жителей региона. Это на шесть случаев больше, чем накануне, но меньше субботнего антирекорда, когда были выявлены 240 заболевших.

Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника

 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: , ,