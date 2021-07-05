Праздник Огурца в Суздале отменили из-за коронавируса во второй раз

Один из знаковых летних праздников Владимирской области вновь перенесли из-за пандемии коронавируса. Это Праздник Огурца в Суздале. В связи с резким увеличением показателя заболеваемости местная администрация рекомендовала отменить это мероприятие. Об этом сообщает Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Двадцатый по счету

— Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника надеются, что в ближайшее время все вернется в привычное русло, продолжают готовить другие мероприятия, чтобы порадовать друзей и посетителей, и желают всем крепкого здоровья. Берегите себя! – говорится в сообщении пресс-службы.

Праздника Огурца в 2021 году не будет.

Главное туристическое событие июля в Суздале проводится ежегодно во вторую-третью субботу второго летнего месяца— в период активного сбора урожая. Традиционная площадка для проведения ярмарочного торжества — Музей деревянного зодчества и быта. Праздничные площадки собирают до 18 тысяч гостей, при том что население Суздаля всего 10 тысяч. Последний раз Праздник Огурца отмечался в 2019 году. В 2020-м праздник отменили из пандемии коронавируса.

Справка. Праздник Огурца был придуман работниками Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В прошлом году праздник должен был стать юбилейным — двадцатым по счету.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за роста заболеваемости COVID-19 отменили концерт в День семьи, любви и верности в Муроме. Праздник будет локальным, 8 июля будут проводиться онлайн-акции.

Отменят 80% соревнований

Внесла коррективы пандемия и в спорт. Судьба запланированных на июль и август массовых спортивных мероприятий также напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

— По предварительным оценкам, до 80 процентов мероприятий мы будем вынуждены перенести. В их числе, скорее всего, будут День физкультурника и фестиваль пляжных видов спорта. Ситуация по коронавирусу осложняется, мы не имеем права рисковать здоровьем людей. Безусловно, отборочные мероприятия для наших спортсменов проводить планируем, мы ведём сейчас большую агитационную кампанию в плане вакцинации спортсменов, − сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.

За минувшие сутки коронавирусом во Владимирской области заболели 237 жителей региона. Это на шесть случаев больше, чем накануне, но меньше субботнего антирекорда, когда были выявлены 240 заболевших.