Праздник Ивана Купала: что вы о нем знаете?

Иван Купала – один из главных праздников обрядового календаря русского народа. Отмечать его начинают в ночь на 7 июля. Он был известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса и был приурочен к летнему солнцестоянию – периоду наивысшего расцвета животворящих сил земли, летнего плодородия. И всегда праздновался разгульно и весело, с плясками и песнями, гаданиями и обрядами, связанными с огнём, водой, травами и магией.

Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав. Водили хороводы, пели песни, украшали зеленью постройки. Также было принято гадать, выслеживать ведьм, устраивать ночные бесчинства. А утром нужно было встать пораньше и пройтись босиком по целебной купальской росе, чтобы на весь год зарядиться здоровьем. Еще в народе верили, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как раз в ночь на Ивана Купала. Поэтому проходил массовый сбор лечебных трав и целебных кореньев. А что вы еще знаете про день Ивана Купала? Проверьте себя с помощью этого теста!