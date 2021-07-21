Виновник ДТП скрылся с места аварии

Попавший в ДТП мотоциклист ищет видео с регистраторов

Виновник аварии скрылся

Пострадавший в ДТП Андрей Кожемякин обратился в редакцию «Призыва». Он просит откликнуться людей, которые могли стать свидетелем аварии. Та случилась в пятницу, 16 июля, в половине третьего пополудни. Место — пересечение Суздальского проспекта и «Пекинки» во Владимире. Андрей ехал на мотоцикле, в него врезалась машина. Автомобиль с места аварии скрылся. Теперь нужна запись происшествия.

Перекресток, где случилось ДТП, обвешан автоматическими комплексами видеонаблюдения. Но именно в тот день они не работали. Проводились технические работы, пояснили Кожемякину в ГИБДД.

Я ехал по крайней правой полосе в прямом направлении со стороны Нижнего. Доли секунды, и машина таранит меня боком. То ли с разгонной полосы выехал, то ли вообще с обочины решил перестроиться. Я падаю и, проезжая на боку, задеваю колесо «Лады», — рассказывает Андрей. — Машина с виновником скрылась. Очевидцев было много. Телефоны оставили, рассказали, что запомнили. Говорят, вроде как «Toyota Camry» была без заднего бампера.

Мотоцикл после ДТП не сильно повредился

Мотоцикл после ДТП повредился несильно. Фото Андрея Кожемякина

ГИБДД и «скорая»

Дорожно-транспортное происшествие оформляли по всем правилам. Вызвали ГИБДД, «скорую». Медпомощь потребовалась только водителю мотоцикла. Приезжал реанимобиль, пострадавшего перевязали. Обошлось без переломов и открытых ран.

ДТП оформили сотрудники ГИБДД. Европротокол здесь невозможен, так как участников больше двух и есть пострадавший.

В сводки попала информация о скрывшемся водителе.

— Я уже ходил к дознавателю в ГИБДД. Машину ищут по камерам. Но те, что на пересечении трассы с Суздальским, не работали. По другим камерам похожую машину не нашли. Сказали, будут искать дальше, — рассказывает Андрей Кожемякин.

Видео с камер

По просьбе пострадавшего водителя мы дали посты в автомобильных пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Их участники предлагают водителю попытать счастья с камерами на ближайших жилых домах. Многие критикуют действия водителя предполагаемой иномарки.

По «Пекинке» в сутки проезжает по 35 тысяч автомобилей.

Машин на федеральной трассе днём в пятницу было предостаточно. Мотоциклист уверен, что у кого-то должно сохраниться видео с регистратора. Через нас он обращается с просьбой к автомобилистам помочь раскрыть обстоятельства ДТП и найти виновного.

Фото Андрея Кожемякина

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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