Попавший в ДТП мотоциклист ищет видео с регистраторов

Пострадавший в ДТП Андрей Кожемякин обратился в редакцию «Призыва». Он просит откликнуться людей, которые могли стать свидетелем аварии. Та случилась в пятницу, 16 июля, в половине третьего пополудни. Место — пересечение Суздальского проспекта и «Пекинки» во Владимире. Андрей ехал на мотоцикле, в него врезалась машина. Автомобиль с места аварии скрылся. Теперь нужна запись происшествия.

Перекресток, где случилось ДТП, обвешан автоматическими комплексами видеонаблюдения. Но именно в тот день они не работали. Проводились технические работы, пояснили Кожемякину в ГИБДД.

— Я ехал по крайней правой полосе в прямом направлении со стороны Нижнего. Доли секунды, и машина таранит меня боком. То ли с разгонной полосы выехал, то ли вообще с обочины решил перестроиться. Я падаю и, проезжая на боку, задеваю колесо «Лады», — рассказывает Андрей. — Машина с виновником скрылась. Очевидцев было много. Телефоны оставили, рассказали, что запомнили. Говорят, вроде как «Toyota Camry» была без заднего бампера.

ГИБДД и «скорая»

Дорожно-транспортное происшествие оформляли по всем правилам. Вызвали ГИБДД, «скорую». Медпомощь потребовалась только водителю мотоцикла. Приезжал реанимобиль, пострадавшего перевязали. Обошлось без переломов и открытых ран.

ДТП оформили сотрудники ГИБДД. Европротокол здесь невозможен, так как участников больше двух и есть пострадавший.

В сводки попала информация о скрывшемся водителе.

— Я уже ходил к дознавателю в ГИБДД. Машину ищут по камерам. Но те, что на пересечении трассы с Суздальским, не работали. По другим камерам похожую машину не нашли. Сказали, будут искать дальше, — рассказывает Андрей Кожемякин.

Видео с камер

По просьбе пострадавшего водителя мы дали посты в автомобильных пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Их участники предлагают водителю попытать счастья с камерами на ближайших жилых домах. Многие критикуют действия водителя предполагаемой иномарки.

По «Пекинке» в сутки проезжает по 35 тысяч автомобилей.

Машин на федеральной трассе днём в пятницу было предостаточно. Мотоциклист уверен, что у кого-то должно сохраниться видео с регистратора. Через нас он обращается с просьбой к автомобилистам помочь раскрыть обстоятельства ДТП и найти виновного.