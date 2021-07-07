Полицейские рассказали о «Ромашковом счастье»

Накануне Дня семьи, любви и верности сотрудники органов внутренних дел Владимирской области раскрыли секреты семейного благополучия. Своё счастье — вторую половинку — они нашли на работе. О чём и рассказали в рамках онлайн-акции «Ромашковое счастье». В соцсетях и на сайте управления МВД опубликованы трогательные истории. Все участники фотографируются с ромашковыми букетами и венками.

Ромашка — символ семьи.

Колчановы из Кольчугинского района

Алексей и Евгения Колчановы познакомились на службе в ОМВД России по Кольчугинскому району в 2010 году. Алексей Колчанов служит в полиции уже больше 14 лет. За это время попробовал свои силы в разных направлениях. А Евгения Колчанова с первых дней службы трудится в отделении по делам несовершеннолетних. За годы службы им приходилось совершать совместные рейды в семьи «группы риска», проводить профилактические беседы с несовершеннолетними о вреде и опасности наркотиков.

— Семья даёт нам силы справляться с жизненными трудностями. Совместная работа в полиции семью дисциплинирует: не хочется подвести коллегу, и ценишь вторую половину ещё больше, понимая нюансы и тяготы чужой службы, — рассказывают супруги Колчановы.

В свободное время Алексей и Евгения стараются больше уделять внимания дочери, вместе путешествуют к морю, отдыхают на природе.

Жаровы из Вязниковского района

О любви, верности и семье бесконечно могут рассказывать Виктория и Александр Жаровы из Вязниковского района. За 24 года совместной жизни супруги поняли истинное значение этих определений.

Майор внутренней службы Виктория Викторовна Жарова почти 20 лет служит в органах внутренних дел. Последние шесть — в должности начальника отдела делопроизводства и режима ОМВД России по Вязниковскому району. Строгая на службе, дома она заботливая жена для супруга, который для неё верная поддержка и надежная опора на протяжении всей совместной жизни.

Вместе с Александром они вырастили сына Юлия, который учится в Нижегородском государственном университете.

— Универсального секрета счастья, наверное, не существует, — говорят Жаровы, — для каждого он свой. Наше счастье создано из взаимопонимания, умения поддержать, направить и каждому члену семьи всегда давать уверенность в том, что он любим.

Алакины из Гусь-Хрустального района

Инспектор по исполнению административного законодательства МО МВД России «Гусь-Хрустальный» майор полиции Татьяна Алакина и её супруг Алексей вместе уже 12 лет. Воспитывают дочку Софию. Секрет своего семейного счастья они связывают с умением шутить.

— С первых дней знакомства поняли, что с юмором дружим оба. Знаем, где и как можно что-то меткое вставить или подметить, чтобы у окружающих появилась улыбка на лице. Всегда трепетно относимся к шуткам в сторону друг друга. Важно, чтобы вторая половинка радовалась, а не обижалась. Способность с юмором относиться к некоторым жизненным сложностям — один из важнейших элементов фундамента семейного счастья, — говорят Алакины.

Новые истории счастья семей полицейских будут публиковать на сайте УМВД и в социальных сетях.