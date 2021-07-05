Погода «миллион на миллион» ожидает жителей Владимирской области

Во Владимирскую область, как и во все регионы Центральной России, возвращается жара. Погода будет «миллион на миллион» — солнечная и малооблачная. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Температура будет расти ежедневно: в среду уже ожидается до +29 градусов. К выходным жара усилится, столбик термометров перешагнет 30-градусную отметку.

— Жителей региона ждет погода «миллион на миллион» — это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля (дневная норма +23,1 градуса), — написал Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

Справка. В авиации обозначение погоды «миллион на миллион» используется для описания идеальных погодных условий и хорошей видимости.

Под влиянием антициклона

Осадков не ожидается в течение всей недели. Синоптики поясняют: влияние на погоду окажет скандинавский антициклон. Продолжительность знойного антициклона составит не более семи суток. Повторения длительной засухи 2010 года не будет, заверяет Евгений Тишковец.

Ранее метеоролог спрогнозировал, что июль будет солнечным и засушливым с вероятностью 60-70%. Выпадет только до 30% месячной нормы осадков. Норма июля — 94 мм. При этом северо-запад может на месяц и вовсе остаться без дождей.

Температура воздуха в июле превысит норму на 0,5-1 градус. Исключение — середина месяца, которая будет немного прохладнее. Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели для середины лета.

Возвращение волны жары, схожей с той, что жители Владимирской области пережили в середине июня, радует и пугает одновременно. Далеко не все хорошо переносят аномально высокие температуры. Жара может негативно влиять на здоровье людей. Особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, синоптики предупреждают о высоком атмосферном давлении, которые особенно ощущают метеозависимые люди. Показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице — до 758 миллиметров ртутного столба при норме 750 мм.

Во время жаркой погоды специалисты рекомендуют пить больше жидкости. Ранее «Призыв» рассказывал о рецептах пяти освежающих напитков, которые отлично подойдут для утоления жажды и нормализации водно-солевого баланса в организме. Кроме того, они очень вкусные и просты в приготовлении.