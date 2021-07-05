Подрядчик тормозит ремонт трёх дорог Владимира

Ход ремонтных работ на дорогах Владимира вызывает большие вопросы у общественников и автомобилистов. На Дзержинского и Нижней Дуброве из-за барьеров вокруг колодцев невозможно проехать транспорту. На Красноармейской, Горького и Октябрьском проспекте сняли старый асфальт, а новый класть не торопятся. На Егорова и вовсе подрядчик никак не начнёт работы. Повсеместно возникают заторы и конфликтные ситуации между участниками дорожного движения.

Ремонт ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Эксперты общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги Владимирской области» провели рейд по трём объектам, на которых возникли трудности. Подрядчиком на них выступает «Строительная компания АСТ».

— Ни на одном из участков на Красноармейской, Егорова и Октябрьском проспекте не ведутся работы. Нет техники, рабочих. Тишина. Два объекта сделали частично, а к третьему и не подходили. Общая стоимость контрактов по этим объектам — 60 миллионов рублей. Это четверть всего дорожного фонда и проекта «Безопасные и качественные дороги». Сроки работ выходят, а результата нет, — говорит Сергей Федяев, руководитель регионального общественного движения.

12 участков магистралей Владимира обновят за 250 миллионов рублей.

Общественники пообщались с подрядчиком и выслушали его позицию. Проблема, говорят в «АСТе», в том, что в торгах компания существенно снизила стоимость работ. А теперь, после скачка цен на строительные материалы, она не укладывается в смету. Но пересматривать контракты в мэрии уже не хотят. Пока стороны препираются, ям становится все больше.

Заторы из-за ям

Дорога на Красноармейской — самый масштабный объект. Асфальт должны заменить на проезжей части от пересечения с проспектом Строителей до пересечения с улицей 9 Января. Длина участка — 1,380 км.

Старый асфальт сняли ещё три недели назад. Убрали искусственные неровности, предупреждающие о пешеходном переходе у школы № 16. За это время из-за большой нагрузки транспорта на оставшемся дорожном полотне стали появляться ямы. Куски асфальта отваливаются, оставляя щебень и песок.

Самые здоровые рытвины образовались на пересечении Красноармейской с Помпецким переулком. Рядом — остановка общественного транспорта и нерегулируемый пешеходный переход. Интенсивный поток не только транспорта, но и пешеходов. Из-за ям все нервничают и ругаются.

— До учебного года осталось немного времени. Это сейчас все по дачам и лагерям, а что будет, когда вернутся школьники или пенсионеры? — спрашивает Сергей Федяев.

В поликлинику по камням

Пешеходы заметили, что местные подрядчики в этом году «тормозят» с ремонтом тротуаров. Сначала так было на Суздальском проспекте. Асфальт с тротуаров сняли ещё в апреле, а новый положили в июне. Такая же картина долгое время была и на Горького, от ВлГУ до площади Ленина. Теперь — на Октябрьском проспекте у супермаркетов «Перекресток» и «Магнит».

— С коляской невозможно проехать. Многие так и идут вдоль дороги, по проезжей части. Щебень довольно крупный, ноги подворачиваются. А здесь многие с детьми, колясками, на велосипедах. Поликлиника же рядом, — рассказывает мамочка Наталья.

В мэрии о трудностях с выполнением контрактов подрядчиками знают, но верят, что те всё-таки уложатся в сроки. В пресс-службе администрации считают, что нацпроект «Безопасные и качественные дороги» реализуется успешно, контроль осуществляется своевременно.

Обещают гарантию на все виды работ — сроком от 4 до 6 лет.

Но проблема в том, что работы до конца выполнены только на Содышке, Судогодском шоссе и Суздальском проспекте. В остальном нет работ, нет гарантии. Эксперты общественной организации пояснили, что из этой ситуации может быть два выхода: либо расторгать контракты и заново выходить на торги, либо передать объекты второму участнику торгов, у которого выиграл «АСТ».