Под М-12 устанавливают публичные сервитуты на земли

Публичные сервитуты на участках, где пройдёт магистраль М-12, будут установлены во Владимирской области. Документы по этому поводу опубликовал сайт «Автодора». Например, на 49 лет обременение наложат на территорию с железнодорожными путями Горьковской железной дороги во Владимире. Участок около 8 тысяч кв. метров отводится для устройства пересечения автобана с «железкой». Работы будут проводиться около микрорайона Мостострой.

Публичный сервитут — вид земельного сервитута, устанавливаемого законом или иным нормативным правовым актом в случаях необходимости обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, не предусматривающий изъятия земельных участков.

Сервитуты в области

Еще одно пересечение с железной дорогой намечено в Собинском районе, в сельском поселении Копнинское. Сроки сервитута такие же — 49 лет.

Поблизости от частных жилых домов пройдёт магистраль в Муромском районе. Там публичный сервитут установят в отношении земельных участков в районе деревни Саксино. Это учтённые сельхозугодья в частной собственности. Срок сервитута — 12 месяцев.

На годовой срок устанавливают публичный сервитут в Судогодском районе, в деревне Сойма, в 3 километрах от центральной усадьбы СПК «Победа». Это опять же земли сельскохозяйственного значения, учтенные, принадлежат частным лицам.

Подготовительные работы

Пока «Автодор» не сообщает о получении положительного результата госэкспертизы на строительство 2-го и 3-го этапа работ автобана М-12 в черте Владимирской области. Пока добро не дали, непосредственно к стройке дорожники приступить не могут. Поэтому сейчас на всех участках в Петушинском, Муромском, Судогодском, Собинском районах и Владимире проводятся подготовительные работы.

Продолжают вырубать деревья, складировать лес, прокладывать технологические дороги для проезда спецтехники и подвоза строительных материалов. Строительные городки уже готовы в Судогодском и Петушинском районах. Штат сотрудников набран. Но вакансии то и дело появляются как в частных агентствах, так и в центрах занятости населения.

Новый автобан М-12 Москва — Екатеринбург включен в реализацию глобального государственного проекта «Европа — Западный Китай». Частично дорога будет проложена через следующие города России: Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали.

Что будет в итоге

Строительство автопроекта проведут в 8 этапов. Завершение работы планируется в 2024 году. Управление проектом взяла на себя государственная компания «Автодор», ведающая платными трассами в РФ. С ней сотрудничают частные инвесторы и подрядчики. Также компания занимается предпроектной разработкой во всей протяженности трассы М-12. Стоимость проекта оценивается в 650 миллиардов рублей.

По всей трассе планируется обустроить качественное освещение. Присутствие разделительной разметки обеспечивает легальный скоростной режим до 130 км/ч. Также дорога оборудована специальными островками и остановками для отдыха водителей, для сна на стоянках. Для животных будут оборудованы экодуки. Пешеходы смогут пересекать трассу по надземным и подземным переходам.

Начало трассы планируется на одном из участков МКАД рядом с Орехово-Зуево.

Расстояние от столицы до Казани автомобилисты могу преодолеть за 6,5 часов. По бесплатным дорогам потребуется вдвое больше времени. Общая протяженность магистрали — 729 км.