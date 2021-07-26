Почти 80% сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка вакцинировались от COVID-19

Практически 80% сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка, а это более 18,6 тысяч человек, прошли вакцинацию от COVID-19.

Вакцинация – для нас не самоцель, не проценты и не показатели «кто больше» Это реальное спасение жизней наших сотрудников, членов их семей, и, конечно, наших клиентов. Поэтому мы давно, планово и системно, занимаемся этой темой, начиная от ежедневного мониторинга и информационной работы до конкретных организационных вещей, чтобы создать комфортные условия для вакцинации.

Пётр Колтыпин

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка

С начала распространения коронавирусной инфекции Сбер сфокусировался не только на обеспечении бесперебойного сервиса и работы всех служб, но и на заботе о здоровье и безопасности сотрудников.

С начала пандемии Волго-Вятским банком Сбербанка было закуплено более 25 млн масок, почти 12 млн перчаток, более 185 тысяч литров кожного антисептика и более 200 тысяч литров антисептика для поверхностей. Кроме того, было организовано бесплатное тестирование сотрудников на COVID-19 — порядка 450 тысяч тестов, а на наличие антител было проведено 23 тыс. анализов.

Для сотрудников созданы максимально простые условия вакцинации: можно пройти медицинский осмотр и сделать прививку в рабочее время. В день прививки или на следующий день после получения каждого компонента вакцины сотрудник может оформить оплачиваемый день отдыха.

Забота о сотрудниках позволяет обезопасить клиентов Сбера, с которыми они ежедневно общаются при решении вопросов. Несмотря на высокий показатель вакцинации, в офисах соблюдаются все необходимые меры безопасности: сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры. При обслуживании клиентов также попросят надеть маску, или выдадут ее при отсутствии.

Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории 9 регионов: Владимирской области, Кировской области, Нижегородской область, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики.