Пляжи Владимира: узнайте их на советском фото

Самый простой и доступный способ освежиться в жару — искупаться в прохладной воде где-нибудь в окрестностях Владимира. Этим летом официальными признаны четыре пляжа: на реках Клязьме и Содышке, а также на озерах Семязино и Глубокое. Но на днях Управление Роспотребнадзора по области озвучило результаты их проверок. Оказывается, полностью соответствуют санитарным нормам лишь два из них — Глубокое и Содышка. Да, выбор у нас небольшой. Впрочем, так было и раньше. Не верите? Тогда посмотрите советские пляжные фотографии и попробуйте догадаться, где они были сделаны.
Фото: vk.com/backtothepastt