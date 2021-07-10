Пляжи Владимира: узнайте их на советском фото

Самый простой и доступный способ освежиться в жару — искупаться в прохладной воде где-нибудь в окрестностях Владимира. Этим летом официальными признаны четыре пляжа: на реках Клязьме и Содышке, а также на озерах Семязино и Глубокое. Но на днях Управление Роспотребнадзора по области озвучило результаты их проверок. Оказывается, полностью соответствуют санитарным нормам лишь два из них — Глубокое и Содышка. Да, выбор у нас небольшой. Впрочем, так было и раньше. Не верите? Тогда посмотрите советские пляжные фотографии и попробуйте догадаться, где они были сделаны.

На пляже какого владимирского водоема в 1951 году была вышка для прыжков в воду? Реки Клязьмы Озера Глубокое Водохранилища Содышка Правильно! Неправильно! - На каком озере была открыта летняя зона отдыха в июле 1961 года? Гусинка в Добром Семязино в Запекинье Глубокое в Загородном районе Правильно! Неправильно! - На берегу какой владимирской реки резвится молодежь в 1955 году? Рпень Лыбедь Клязьма Правильно! Неправильно! - На каком владимирском озере в 1966 году не только отдыхали, но и выступали творческие коллективы? Мелкое в Загородном парке Семязино в Запекинье Гусинка в Добром Правильно! Неправильно! - На берегах какой владимирской реки находился самый популярный городской пляж в 1957 году? Рпень Лыбедь Клязьма Правильно! Неправильно! - Какой озеро в окрестностях Владимира называли «лягушатником» в конце 1970-х годов? Мелкое в Загородном парке Семязино в Запекинье Гусинку в Добром Правильно! Неправильно! - А где появился этот пляж летом 1971 года? На реке Клязьме На озере Семязино На водохранилище Содышка Правильно! Неправильно! - На какое озеро привели родители купаться детей в 1978 году? Гусинка Мелкое Глубокое Правильно! Неправильно! - В каком притоке реки Клязьмы появился этот пляж в 1954 году? Лыбедь Почайна Почайна Это не приток, а старое русло реки Клязьмы - старица Правильно! Неправильно! - Где в 50-60-х годах располагался фонтан, который с успехом заменял ребятишкам речки и озера? У Вокзального спуска На владимирской ВДНХ (ныне Центральный парк) В сквере Дома культуры ВТЗ (ныне Городской Дворец культуры) Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Пляжи Владимира: узнайте их на советском фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook