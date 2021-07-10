Пляжи Владимира: узнайте их на советском фото

Проверьте свои знания родного города

Самый простой и доступный способ освежиться в жару — искупаться в прохладной воде где-нибудь в окрестностях Владимира. Этим летом официальными признаны четыре пляжа: на реках  Клязьме и Содышке, а также на озерах Семязино и Глубокое. Но на днях Управление Роспотребнадзора по области озвучило результаты их проверок. Оказывается, полностью соответствуют санитарным нормам лишь два из них — Глубокое и Содышка. Да, выбор у нас небольшой. Впрочем, так было и раньше. Не верите? Тогда посмотрите советские пляжные фотографии и попробуйте догадаться, где они были сделаны.

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Пляжи Владимира: узнайте их на советском фото Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Фото: vk.com/backtothepastt

Автор:
Лысова Татьяна

Лысова Татьяна

Корректор, обозреватель

Читайте по теме

Теги: , ,