Пляжи на Семязино и Клязьме не соответствуют санитарным нормам

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области озвучило результаты проверок четырех пляжей Владимира. Полностью соответствуют санитарным нормам только два из них. Не возникло претензий у надзорного ведомства к водоемам Глубокое и Содышка. А вот на озере Семязино и на городском пляже на реке Клязьме купаться пока не рекомендовано. Песок на этих пляжах не соответствует микробиологическим требованиям, а вода – паразитологическим. Об этом свидетельствуют проведенные лабораторные исследования.

Заменить песок

Впрочем, как рассказали «Призыву» пресс-служба регионального Роспотребнадзора, нарушения не слишком значительные и вполне решаемые.

— Муниципалитет может организовать работы по смене верхнего слоя песка, заменив его на новый – чистый. И тогда все будет хорошо, — уточнила «Призыву» пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Колтунова.

Верхний слой песка на двух пляжах нуждается в замене.

Ранее пляжи на озере Семязино и городском пляже на реке Клязьме прошли освидетельствование Центра ГИМС и были допущены к эксплуатации, но не открыты по решению Роспотребнадзора в связи с отсутствием заключения экспертиз воды и песка.

— На озере Семязино спасатели дежурят с 11.00 до 19.00, после 19.00 спасатели сдают пост сотрудникам администрации города Владимира. Они осуществляют патрулирование береговой зоны до 21.00. Спасательный пост на городском пляже на реке Клязьме работает с 12.00 до 20.00, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В наличие у спасателей имеются все необходимые спасательные средства: конец Александрова, спасательные круги, спасательные жилеты, лодка, средства оповещения, а также аптечка для оказания доврачебной помощи. Рядом с постом установлен информационный щит с указанием температуры воды и воздуха, правилами поведения на воде, контактами оперативных служб.

Аншлаг на водоемах

Жителей Владимирской области ждет жаркая неделя. Столбики термометров перешагнут тридцатиградусную отметку. Это значит, что отдыхающих на водоемах вновь будет очень много. Потянутся жители региона и на несанкционированные пляжи. Как показывает практика, ограничиваются приемом солнечных ванн в таких местах далеко не все. На жаре самообладания хватает немногим. Отдыхающие забывают об опасности и спешат в воду. Нередко это заканчивается трагедией.

С начала года на водоемах области уже утонули 22 человека. Среди них – 6 детей. Не обошлось без происшествий и в минувшие выходные. В Собинском районе утонул 44-летний мужчина. Трагедия произошла в пожарном пруду, расположенном на территории садового товарищества «Строитель» возле станции Колокша.