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Пик жары придется во Владимирской области на выходные

Осадков не ожидается

Жаркая погода, установившаяся во Владимирской области, пока не спешит покидать регион. Впереди нас ждут жаркие выходные. Днем воздух прогреется до +32 градусов и без осадков. Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира, отмечает центр погоды «Фобос».

Парниковый котел

Синоптики разъясняют: свое влияние на погоду сейчас оказывает блокирующий антициклон скандинавского происхождения. Именно он господствует над просторами Европейской России.

В результате с неба не упало ни капли дождевой воды, стоит томительный зной, а сильный жар от раскалённого солнцем воздуха каждый день знаменуется десятками температурных рекордов. Казалось бы, что время жизни антициклона вышло, но, увы, это не так, — сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

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В жару специалисты рекомендуют пить больше жидкости

Гигантский блокирующий антициклон в метеорологии иногда называют «парниковым котлом».

Обычно срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. На этот раз он задержится. Жаркую без осадков погоду популярные погодные паблики прогнозируют и на следующей неделе.

Феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. Наш «парниковый котёл» будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, — уточняет центр погоды «Фобос».

По долгосрочным прогнозам, во второй половине июля вероятность осадков возрастёт, но дожди ожидаются кратковременные и мозаичные. В общей сложности выпадет всего около 50% от положенной нормы.

Синоптики отмечают, что июль 2021 года может войти в метеоисторию, как один из самых засушливых за последние 55 лет, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 годов, а также 1997 и 2014 годов. Такая засуха в среднем случается не чаще 1 раза в 8-10 лет.

Спасатели напоминают

Чтобы жаркие выходные прошли без происшествий, сотрудники регионального МЧС призывают соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде. Напомним, что с начала года на водоемах области уже утонули 22 человека. Среди них – 6 детей.

Спасатели призывают не оставлять без присмотра детей на воде

В случае опасной ситуации звоните по телефонам 112 и 101.

Спасатели также напоминают об установленном в регионе особом противопожарном режиме.

Не разводите костры и не проводите огневые работы! Действует административная и уголовная ответственность! – настоятельно просят в чрезвычайном ведомстве.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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