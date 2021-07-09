Пик жары придется во Владимирской области на выходные

Жаркая погода, установившаяся во Владимирской области, пока не спешит покидать регион. Впереди нас ждут жаркие выходные. Днем воздух прогреется до +32 градусов и без осадков. Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира, отмечает центр погоды «Фобос».

Парниковый котел

Синоптики разъясняют: свое влияние на погоду сейчас оказывает блокирующий антициклон скандинавского происхождения. Именно он господствует над просторами Европейской России.

— В результате с неба не упало ни капли дождевой воды, стоит томительный зной, а сильный жар от раскалённого солнцем воздуха каждый день знаменуется десятками температурных рекордов. Казалось бы, что время жизни антициклона вышло, но, увы, это не так, — сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

Гигантский блокирующий антициклон в метеорологии иногда называют «парниковым котлом».

Обычно срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. На этот раз он задержится. Жаркую без осадков погоду популярные погодные паблики прогнозируют и на следующей неделе.

— Феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. Наш «парниковый котёл» будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, — уточняет центр погоды «Фобос».

По долгосрочным прогнозам, во второй половине июля вероятность осадков возрастёт, но дожди ожидаются кратковременные и мозаичные. В общей сложности выпадет всего около 50% от положенной нормы.

Синоптики отмечают, что июль 2021 года может войти в метеоисторию, как один из самых засушливых за последние 55 лет, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 годов, а также 1997 и 2014 годов. Такая засуха в среднем случается не чаще 1 раза в 8-10 лет.

Спасатели напоминают

Чтобы жаркие выходные прошли без происшествий, сотрудники регионального МЧС призывают соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде. Напомним, что с начала года на водоемах области уже утонули 22 человека. Среди них – 6 детей.

В случае опасной ситуации звоните по телефонам 112 и 101.

Спасатели также напоминают об установленном в регионе особом противопожарном режиме.

— Не разводите костры и не проводите огневые работы! Действует административная и уголовная ответственность! – настоятельно просят в чрезвычайном ведомстве.