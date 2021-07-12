Петров день: что за праздник и как его отмечать

Из всех апостолов церковь неспроста выделяет именно Петра и Павла. «И Я говорю тебе: ты — Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», — обратился Спаситель к первому. Поэтому Петр считается первоверховным апостолом. А у католиков ещё и первым папой Римским.

Павел же вряд ли видел Спасителя во время земной жизни. После воскресения Христова он был одним из яростных гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса и оттуда раздался голос: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» От увиденного божественного света Савл ослеп. Но через три дня был крещен и прозрел. После крещения Павел начал активную миссионерскую деятельность, обратил в христианство большое число современников, основал множество общин и внес огромный вклад в христианское богословие. И Церковь провозгласила его также первоверховным апостолом наравне с Петром.

Петр и Павел проповедовали новую религию практически во всех странах Средиземноморья. И оба были казнены в Риме в середине 60-х годов I века нашей эры. По преданию, Петр был распят вниз головой — он сам попросил об этом гонителей, потому что считал себя недостойным быть казненным точно так же, как Христос. Павлу же отсекли голову, ведь он был римским гражданином и позорная участь распятия не полагалась ему по статусу.

Три столетия спустя, в IV веке, римские власти сами принимают христианство, оно становится официальной религией империи. Тогда же начинается бурное строительство храмов, особенно в Риме. Многие из них посвящаются апостолам Петру и Павлу, святым покровителям города. Тогда и появляется церковный праздник в их честь.