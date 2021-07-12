Петров день: что за праздник и как его отмечать

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Великий церковный праздник
Сегодня, 12 июля, православные отмечают День Петра и Павла, или Петров день. Этот христианский праздник Русская православная церковь относит к категории великих. Они хоть и уступают по значимости двунадесятым — двенадцати главным торжествам церковного года, но все же празднуются особо. В их числе ещё Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение его главы, а также Покров Богородицы.
Причем из всех великих только День Петра и Павла предваряет многодневный пост, так как первоверховные апостолы перед выходом на проповедь тоже постились. Собственно и сам этот праздник служит напоминанием для христиан: каждый призван свидетельствовать о своей вере, что означает определенный образ жизни. Что можно и чего нельзя делать в день святых апостолов, а также о традициях, приметах и обычаях Петрова дня читайте в материале «Призыва».
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История праздника
Из всех апостолов церковь неспроста выделяет именно Петра и Павла. «И Я говорю тебе: ты — Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», — обратился Спаситель к первому. Поэтому Петр считается первоверховным апостолом. А у католиков ещё и первым папой Римским.
Павел же вряд ли видел Спасителя во время земной жизни. После воскресения Христова он был одним из яростных гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса и оттуда раздался голос: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» От увиденного божественного света Савл ослеп. Но через три дня был крещен и прозрел. После крещения Павел начал активную миссионерскую деятельность, обратил в христианство большое число современников, основал множество общин и внес огромный вклад в христианское богословие. И Церковь провозгласила его также первоверховным апостолом наравне с Петром.
Петр и Павел проповедовали новую религию практически во всех странах Средиземноморья. И оба были казнены в Риме в середине 60-х годов I века нашей эры. По преданию, Петр был распят вниз головой — он сам попросил об этом гонителей, потому что считал себя недостойным быть казненным точно так же, как Христос. Павлу же отсекли голову, ведь он был римским гражданином и позорная участь распятия не полагалась ему по статусу.
Три столетия спустя, в IV веке, римские власти сами принимают христианство, оно становится официальной религией империи. Тогда же начинается бурное строительство храмов, особенно в Риме. Многие из них посвящаются апостолам Петру и Павлу, святым покровителям города. Тогда и появляется церковный праздник в их честь.
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Что можно и чего нельзя делать
В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после им можно собраться за праздничным столом, чтобы разговеться после поста. Теперь можно есть все.
В Петров день не то чтобы нельзя работать — скорее, это не принято было на Руси. Особенно если речь идёт о тяжёлом физическом труде. Потому что такой труд практически невозможно было совместить с походом в храм на литургию, церковным празднованием. Также по уставу, в этот день нельзя венчаться. При этом играть светскую свадьбу Церковь не запрещает.
А в старину запретов было очень много. Причем многие из них имели не строго церковное, а народное происхождение. Например, в день Петра и Павла наши предки избегали купаться в водоемах и выходить в поле. Нельзя было шить и вязать. Сейчас священнослужители считают такие запреты суеверием.
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Традиции и обычаи на Петров день
На Руси Петров день завершал купальские гулянья — празднование Ивана Купалы, которое начиналось 7 июля. Церковь в этот день чтит память Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Считалось, что на Петра и Павла природа окончательно расцветает. Поэтому апостолам молились о приумножении урожая.
А ещё этот день называли «верхушкой лета», то есть его кульминацией. С давних времён сохранилось ироничное выражение: «Нужен, как на Петров день варежка».
«Петр и Павел день убавил» — одна из наиболее расхожих поговорок, связанных с праздником. Ее смысл в том, что примерно с этого дня длительность светового дня постепенно идёт на убыль.
На праздник существовал обычай водить хороводы и качаться на качелях. Также молодые люди в ночь на 12 июля устраивали «городушки» — чудили и вредили окружающим. То корову у соседа уведут, то бревно поперек дороги кинут. Однако церковью этот обычай всегда осуждался. А в наши дни и государством предусмотрена административная ответственность за хулиганство.
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Погодные приметы
— На Петров день ясно – год будет хорошим.
— Если дождь льет, то ещё сорок дней будет ненастье.
— Если утром есть роса, то день будет солнечным. Отсутствие утренней росы предвещает дождь.
— Белые облака против ветра поднимаются – к дождю, по ветру идут – к вёдру.
— Желтые облака – к осадкам.
— Дождь на Петра – к мокрому сенокосу. Сено будет жесткое, зато урожай неплохой: два дождя – хороший, три – богатый.
— На Петров день и кукушка подавится ватрушкой (с этого дня певчие птицы перестают петь).
— Если кукушка перестала куковать до Петрова дня – зима будет ранней, а если после – осень затяжной.
— С нижних ветвей берез опадают желтые листья – к скорому листопаду.
— Если на Петров день жарко, значит надо начинать покос. Если квакают лягушки, то тепло продлится до конца лета.
— А если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — снег выпадет рано. Если будет куковать после 12 июля — зима будет поздней.