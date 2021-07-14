Пернатых палачей остались единицы, но вы можете их увидеть!

Этих птиц во Владимирской области — едва ли четыре десятка. Половина из них — одиночные. И даже эта численность имеет тенденцию к снижению! Серый сорокопут занесён в Красную книгу России. Его латинское название Lanius excubitor в переводе на русский означает палач, или мясник. Где же можно увидеть птицу с таким зловещим названием жителю нашего региона?

Запасы на кустах

Жаркий полдень конца июня. В луговом разнотравье стрекочут первые кузнечики. Парит над лугом канюк. От покосившихся остатков заброшенного дома у деревни Круглово Камешковского района приятно пахнет смолой. В бурьяне различимы обломки детской коляски…

Моё внимание привлекла дымчато-серая птица, сидящая на проводах и постоянно подёргивающая хвостом. Две мелкие пичуги суетятся вокруг неё, не вызывая интереса сосредоточенного хищника. Подхожу ближе — серый сорокопут!

Клюв слегка изогнут и снабжён зубцом, помогающим без особого труда расчленять жертвы — полёвок, ящериц, крупных насекомых, а иногда и мелких птиц.

Интересная особенность серого сорокопута — он делает запасы на кустарниках. Между веток то закреплено крыло славки, то «окорочок» рыжей полёвки, то половина уже сухой ящерицы.

Название птицы — палач, мясник — вполне оправданно. Причём в холодное время года теплокровные жертвы преобладают, что даёт ему возможность на «горячем» прекрасно переживать зиму.

С громким криком «чах-чах-чах» птица покидает раскачивающийся провод, пичуги «экскорта» следуют за ним.

Иногда встречаю его в Нерлинской низменности Владимирской области. Сухие вершины деревьев у реки Уечка, провода линий электропередачи служит местом для «присада» зоркому пернатому дозорщику.

Болота, дубы и… музей

Распространён серый сорокопут широко — почти во всей Евразии, кроме Заполярья, Камчатки, обширной части Дальнего Востока. Владимирская область — в самом центре территорий, где обитает вид! Но везде он редок.

Впрочем, не избегает птица и поселений человека. Встречалась даже на окраине Владимира. Например, натуралист Вадим Виноградов в конце декабря — начале января 2012 года сфотографировал серого сорокопута на железнодорожном переезде у владимирского парка «Дружба».

Орнитолог Валерий Ефимович Михлин считал, что во Владимирской области обитают два подвида этой птицы, один из которых перелётный, а другой живёт оседло. Представители обоих подвидов широко кочуют по районам области.

Наиболее подходящие места обитания — верховые болота и пойменные луга.

Многие верховые болота, в том числе и в Нерлинской низменности, давно осушены. А любимые птицей пойменные дубравы (в Национальном парке «Мещёра» из 16 обследованных гнёзд 15 были построены на дубах), где она предпочитает гнездиться, активно вырубались ещё в древности.

Серого сорокопута можно хорошо рассмотреть в Музее природы ВСМЗ в городе Владимире. Чучело изготовлено из птицы, найденной Евгением Барсуковым в окрестностях деревни Бараки, в урочище Барский Дол Судогодского района в августе 2010 года. Ныне оно украшает витрину № 9.

Живое, конечно, лучше мёртвого, но и мёртвое даёт прекрасное представление о живом. Так что милости просим!