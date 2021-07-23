горит автобус

Перевозивший детей автобус сгорел во Владимире

Пострадавших, к счастью, нет

Во Владимире сгорел автобус ивановского футбольного клуба «Текстильщик». Пожар произошел накануне вечером на Суздальском проспекте, около дома №5. В салоне находились 37 человек, 32 из них – дети 2006 -2008 годов рождения. Эвакуировать детскую команду клуба не пришлось, пассажиры смогли вовремя покинуть автобус.

Возвращались с игры

Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 18.01. Когда пожарные были на месте, горел моторный отсек и внутренняя отделка автобуса. Пожар оперативно ликвидировали. Его площадь составила 20 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет.

Автобус следовал по маршруту Владимир – Иваново и перевозил детскую футбольную команду из Иваново. В автобусе находились 32 ребёнка 2006-2008 годов рождения и 5 взрослых. Пассажиры и водитель покинули автобус самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области.

В чрезвычайном ведомстве также сообщили, что пожарные вскрывали багажные отсеки автобуса при помощи бензорезов и пил.

сгорел автобус

Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Как рассказали «Призыву» очевидцы случившегося, огонь распространялся очень быстро, вокруг все было затянуто черным дымом. Известно, что юных футболистов отправили в Иваново на другом автобусе.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

О причинах случившегося пока не сообщается, это будут выяснять дознаватели.

Автобус почти полностью уничтожен огнем. Фото «Призыва»

Автобусы горят

Возгорание автобуса во Владимире – случай не единичный. В последнее время такие происшествия случаются. 13 июля сразу пять автобусов «АДМ» сгорели на парковке во Владимире. Пожар произошел на улице Гастелло, 11. Погибших и пострадавших нет.

18 июня в Камешковском районе загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту. «ПАЗик» направлялся из Второво во Владимир сегодня в полдень. На момент инцидента в салоне транспортного средства находились 12 человек. Пострадавших и погибших нет. Все пассажиры и водитель смогли эвакуироваться самостоятельно.

Так, 29 мая во Владимире загорелся автобус «Скания», курсировавший по маршруту № 12С. Пожар произошел на перекрёсте улицы Верхняя Дуброва и проспекта Ленина. Выяснилось, что вспыхнул моторный отсек. Жертв удалось избежать. В салоне автобуса находились 35 пассажиров, все они успели быстро выйти на улицу.

В апреле на проспекте Ленина, возле остановки «Руслан и Людмила», вспыхнул автобус № 17. Дым валил из моторного отсека. Обошлось без пострадавших.

В марте загорелся автобус № 22 марки «Волгабас». Пожар произошел на улице Совхозной. Огонь повредил колесо и часть салона. Пострадавших не было. Пассажиры автобуса самостоятельно вышли из общественного транспорта.

Фото и видео ГУ МЧС России по Владимирской области

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: , ,