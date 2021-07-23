Перевозивший детей автобус сгорел во Владимире

Во Владимире сгорел автобус ивановского футбольного клуба «Текстильщик». Пожар произошел накануне вечером на Суздальском проспекте, около дома №5. В салоне находились 37 человек, 32 из них – дети 2006 -2008 годов рождения. Эвакуировать детскую команду клуба не пришлось, пассажиры смогли вовремя покинуть автобус.

Возвращались с игры

Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 18.01. Когда пожарные были на месте, горел моторный отсек и внутренняя отделка автобуса. Пожар оперативно ликвидировали. Его площадь составила 20 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет.

— Автобус следовал по маршруту Владимир – Иваново и перевозил детскую футбольную команду из Иваново. В автобусе находились 32 ребёнка 2006-2008 годов рождения и 5 взрослых. Пассажиры и водитель покинули автобус самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области.

В чрезвычайном ведомстве также сообщили, что пожарные вскрывали багажные отсеки автобуса при помощи бензорезов и пил.

Как рассказали «Призыву» очевидцы случившегося, огонь распространялся очень быстро, вокруг все было затянуто черным дымом. Известно, что юных футболистов отправили в Иваново на другом автобусе.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

О причинах случившегося пока не сообщается, это будут выяснять дознаватели.

Автобусы горят

Возгорание автобуса во Владимире – случай не единичный. В последнее время такие происшествия случаются. 13 июля сразу пять автобусов «АДМ» сгорели на парковке во Владимире. Пожар произошел на улице Гастелло, 11. Погибших и пострадавших нет.

18 июня в Камешковском районе загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту. «ПАЗик» направлялся из Второво во Владимир сегодня в полдень. На момент инцидента в салоне транспортного средства находились 12 человек. Пострадавших и погибших нет. Все пассажиры и водитель смогли эвакуироваться самостоятельно.

Так, 29 мая во Владимире загорелся автобус «Скания», курсировавший по маршруту № 12С. Пожар произошел на перекрёсте улицы Верхняя Дуброва и проспекта Ленина. Выяснилось, что вспыхнул моторный отсек. Жертв удалось избежать. В салоне автобуса находились 35 пассажиров, все они успели быстро выйти на улицу.

В апреле на проспекте Ленина, возле остановки «Руслан и Людмила», вспыхнул автобус № 17. Дым валил из моторного отсека. Обошлось без пострадавших.

В марте загорелся автобус № 22 марки «Волгабас». Пожар произошел на улице Совхозной. Огонь повредил колесо и часть салона. Пострадавших не было. Пассажиры автобуса самостоятельно вышли из общественного транспорта.